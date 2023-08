Cimitero di Pezzolo. "Ecco cosa hanno trovato i figli in visita alle tombe dei propri cari" VIDEO - Tempostretto

A raccogliere lo sfogo il consigliere della I Municipalità Antonino Spuria, Messina Servizi: "Intervento in programmazione"

MESSINA. Erbacce e sporcizia: una situazione che molte persone, tornate al villaggio per le ferie estive, hanno trovato andando a visitare la tomba dei propri parenti al cimitero di Pezzolo. A raccogliere lo sfogo il consigliere della I Municipalità Antonino Spuria, che da anni ne chiede la riqualificazione.

Precisa l’assessore Massimiliano Minutoli: “La ditta che ha avuto assegnato il compito per la pulizia straordinaria dei cimiteri, da Messina Servizi, ha avviato i lavori il 4 agosto, dopo aver ricevuto l’incarico il 19 luglio. Ricordo che aveva quindici giorni di tempo per accettarlo. In undici giorni è già intervenuta su quasi tutti i cimiteri e si sta lavorando per provvedere a tutti”.

A sua volta, la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, annuncia l’intervento a Pezzolo entro agosto: “Ogni due mesi si interviene per la scerbatura ma per la sporcizia segnalata facciamo subito un sopralluogo”.