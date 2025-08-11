 Cimitero di Pezzolo, Minutoli dopo l'incendio: "Lavori di messa in sicurezza già programmati"

Cimitero di Pezzolo, Minutoli dopo l’incendio: “Lavori di messa in sicurezza già programmati”

Redazione

Cimitero di Pezzolo, Minutoli dopo l’incendio: “Lavori di messa in sicurezza già programmati”

lunedì 11 Agosto 2025 - 20:30

Alcune azioni sono già in corso

MESSINA – L’assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli ha voluto fare chiarezza sulle criticità emerse nel cimitero di Pezzolo dopo l’incendio della scorsa settimana. Ha spiegato: “Ho già avuto modo di confrontarmi con diversi abitanti del villaggio Pezzolo per informarli che sono in corso e già programmati interventi mirati alla messa in sicurezza generale del cimitero”.

“Tali azioni – ha aggiunto – si aggiungono ai lavori di manutenzione e pulizia già eseguiti, tra cui la scerbatura e la sistemazione della pavimentazione di alcune vie interne al villaggio”. Minutoli ha anche assicurato che l’amministrazione continuerà a monitorare la situazione con la massima attenzione, garantendo interventi tempestivi per tutelare la sicurezza e la fruibilità dell’area cimiteriale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Caminiti: “1346 barche sulle spiagge. Lavoriamo per risolvere il problema”
Incendio in un’abitazione sul viale Europa: area bonificata e messa in sicurezza
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED