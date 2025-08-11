Cimitero di Pezzolo, Minutoli dopo l’incendio: “Lavori di messa in sicurezza già programmati”

Alcune azioni sono già in corso

MESSINA – L’assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli ha voluto fare chiarezza sulle criticità emerse nel cimitero di Pezzolo dopo l’incendio della scorsa settimana. Ha spiegato: “Ho già avuto modo di confrontarmi con diversi abitanti del villaggio Pezzolo per informarli che sono in corso e già programmati interventi mirati alla messa in sicurezza generale del cimitero”.

“Tali azioni – ha aggiunto – si aggiungono ai lavori di manutenzione e pulizia già eseguiti, tra cui la scerbatura e la sistemazione della pavimentazione di alcune vie interne al villaggio”. Minutoli ha anche assicurato che l’amministrazione continuerà a monitorare la situazione con la massima attenzione, garantendo interventi tempestivi per tutelare la sicurezza e la fruibilità dell’area cimiteriale.