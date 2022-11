Cinelli dopo Foggia-Messina: "Resistiamo fino a Natale" - Tempostretto

Il vice di Auteri sottolinea l'errore difensivo in occasione del gol: "La squadra ha dei limiti"

FOGGIA – Seconda sconfitta consecutiva, terza per 1-0 nelle ultime quattro giornate, per il Messina che paga, a detta del suo allenatore in seconda Daniele Cinelli, un errore/disattenzione difensiva. Dopo un primo tempo “giocato alla pari, se non meglio”, i biancoscudati subiscono un gol su calcio d’angolo: è la quinta rete subita su situazione da fermo in stagione sulle 27 totali. La seconda su corner, ma, e questo dovrebbe far riflettere, la 17ª subita nei secondi tempi, 14ª incassata passata l’ora di gioco. Segno che alla lunga il Messina crolla.

Cercando di delineare il futuro il vice allenatore Daniele Cinelli fa riferimento all’impresa salvezza da raggiungere come fatto lo scorso anno, ma lancia un chiaro messaggio a tifosi e addetti ai lavori: arrivare alla pausa di fine dicembre facendo quanti più punti possibili e poi vedere cosa accade, probabilmente riferendosi a manovre di mercato.

Cinelli: “Squadra con limiti”

“La storia della classifica dice che ci sono tante cose che non vanno bene. Un discreto primo tempo, giocato alla pari e a tratti pure meglio. Senza però essere mai incisivi. Nella seconda parte di gara non siamo entrati bene in campo, il Foggia nei primi minuti della ripresa ci ha schiacciato. Abbiamo avuto qualche occasione, qualche ripartenza, per creare occasioni da gol, ma non riusciamo a concretizzare. Un dato di fatto che evidenzia la sconfitta di oggi. Non abbiamo nessun tipo di problema societario, la squadra si allena bene ed è composta da tanti giovani”.

“Dobbiamo riuscire nell’impresa di salvarci, come fatto l’anno scorso, lanciando qualche giovane. La soluzione è quella di lavorare e provare ad esaltare le qualità dei ragazzi. È una squadra che ha tanti limiti, sappiamo di averli e dobbiamo andare oltre cercando di fare più punti possibili prima della sosta e vediamo quello che succede. Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri e ci serve anche più fortuna magari sfruttando qualche episodio. Ripeto è importante arrivare a Natale conquistando punti e poi vedremo cosa succederà”.

Analizzando il gol subito

“Dispiace perché prepariamo i calci piazzati, non lo considero un episodio a sfavore, ma un errore, sapevamo che Costa calcia bene e Petermann parte da dietro. Al contrario quando gli avversari commettono errori noi non riusciamo a concretizzare. Pazienza è un altro errore nostro di disattenzione”.

Le scelte iniziali

“La scelta degli undici iniziali è stata dettata dalla partita di tre giorni fa su un campo pesante. Chi ha giocato non aveva recuperato al 100%. Zuppel lanciato titolare ha fatto una buona partita, siamo saliti leggermente di più rispetto ad altre volte, grazie a lui che teneva palla”.

Gli infortunati

Filì a metà primo tempo e Fazzi a metà ripresa, dopo essere subentrato nell’intervallo, hanno chiesto il cambio. “Filì ha avuto un problema al ginocchio – ha spiegato Cinelli – è presto per sapere cosa al 100% aspettiamo domani, lui in campo non se la sentiva di continuare. Per Fazzi problema al flessore destro, attendiamo domani anche per lui per avere certezze”.

