Cintura rosa a Messina, difesa personale e flash mob in piazza Unione europea

L'8 marzo a Messina tra realtà sportive, Comune e Messina Social City

MESSINA – 50 donne in un corso di difesa personale dal valore simbolico. Un flashmob sulle note di “Mariposa” cantata da Fiorella Mannoia. Questo l’8 marzo in piazza Unione europea. Ecco la nota dell’amministrazione comunale: “In occasione della Giornata internazionale della donna, la piazza ha vibrato di emozioni e partecipazione grazie al progetto “Cintura Rosa”, fortemente voluto dalla New Studio Fitness in collaborazione con altre realtà sportive, coordinate dall’esperto allo sport Francesco Giorgio e patrocinato dal Coni e dallo Csen. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dall’Amministrazione Comunale e dalla Messina Social City apprezzandola a tal punto da sostenerla e promuoverla come importante momento di condivisione e sensibilizzazione e porsi l’obiettivo di provare a studiare future azioni di percorsi più strutturali, da promuovere su tutto il territorio comunale”.

“L’evento ha rappresentato un’opportunità unica per riflettere sull’importanza della parità di genere e sulla necessità di valorizzare sempre più il ruolo della donna nella società. Un momento intenso, arricchito dalla presenza dell’Azienda Speciale Messina Social City e di tante realtà impegnate nella difesa dei diritti delle donne. A rendere ancora più speciale questa giornata è stato il coinvolgente flash mob che ha visto protagoniste numerose colleghe della Messina Social City. Attraverso il movimento e la musica, è stata raccontata la forza, la fragilità e la bellezza dell’essere donna, in un’esplosione di emozioni che ha unito tutti i presenti”, fa sapere sempre l’amministrazione comunale.

Il progetto “Cintura Rosa” ha visto la partecipazione di oltre 50 donne che si sono cimentate in un corso di difesa personale, conclusosi con la consegna degli attestati di partecipazione.

L’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, ha sottolineato l’importanza di momenti di condivisione come questo: “Iniziative come ‘Cintura Rosa’ non solo insegnano tecniche di autodifesa, ma rappresentano anche un forte messaggio educativo attraverso lo sport. Dobbiamo continuare a lavorare per una cultura del rispetto e dell’uguaglianza, partendo proprio da eventi come questo che coinvolgono attivamente la comunità”.

L’assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, ha ribadito il ruolo centrale dell’amministrazione Comunale in questi percorsi: “Abbiamo scelto di essere protagonisti di questo percorso perché crediamo fermamente che la consapevolezza e l’autodeterminazione siano strumenti fondamentali per il cambiamento. Vedere tante donne partecipare con entusiasmo conferma che siamo sulla strada giusta”.

L’assessora alle Pari Opportunità, Liana Cannata, ha espresso la sua soddisfazione nel vedere uomini e donne uniti per una causa comune: “La parità di genere non è una battaglia di parte, ma una sfida collettiva. Oggi abbiamo visto una piazza unita, con uomini e donne che condividono lo stesso obiettivo: garantire pari opportunità e rispetto reciproco. Questo deve essere il nostro punto di partenza per costruire una società più equa”.

La presidente della Messina Social City, Valeria Asquini, ha sottolineato l’importanza dell’educazione come strumento di cambiamento: “Non possiamo parlare di parità e rispetto senza partire dall’educazione. È attraverso la formazione, la sensibilizzazione e il coinvolgimento attivo della comunità che possiamo costruire un futuro in cui le donne abbiano sempre più consapevolezza del loro valore e delle loro capacità. Eventi come questo sono fondamentali per trasmettere messaggi positivi e creare una cultura fondata sull’uguaglianza e sulla dignità di ogni persona”.

Hanno partecipato all’evento anche i rappresentanti dei Centri Antiviolenza “Eva Luna” e “Agathos”, testimoniando l’impegno costante delle associazioni nella tutela e nel supporto alle donne.

Andrea Patania, maestro di Judo della New Studio Fitness e promotore del progetto “Cintura Rosa”, ha condiviso con emozione il traguardo raggiunto: “Siamo giunti alla XV edizione di questo progetto e vedere così tante donne partecipare è per noi motivo di grande orgoglio. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare alle donne strumenti pratici per sentirsi più sicure, ma anche di trasmettere un messaggio di forza e determinazione. Continueremo a lavorare con dedizione, in sinergia con tutti i maestri, per garantire un supporto costante”.

Un sentito ringraziamento va a tutti i maestri di arti marziali coinvolti, che hanno giocato un ruolo fondamentale nel percorso di crescita delle partecipanti. In particolare, si ringraziano i maestri Mario Patania, Santo Valentino Venturella, Antonio Bertucceli, Francesco Tavella e Lorenzo Pagano, il cui impegno ha fatto la differenza nella trasmissione di competenze e consapevolezza.

L’evento di oggi rappresenta un ulteriore passo avanti verso una società più giusta, in cui il rispetto, l’uguaglianza e la valorizzazione della donna siano principi fondamentali e condivisi da tutti.