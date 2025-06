Città di Messina Cup, in campo i fratelli Tabacco nel tabellone principale

Prosegue il torneo, oggi si completeranno i primi turni con in campo Fausto e Giorgio Tabacco

MESSINA – Ci sono i primi atleti qualificati per il secondo turno del «Città di Messina Cup», Itf con 15 mila dollari di montepremi in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Circolo del Tennis e della Vela.

Esordio vincente per la prima testa di serie del seeding Joao Eduardo Schiessl che, nell’incontro in serale, ha sconfitto la wild card Jacopo Bilardo con il punteggio di 6-3, 6-7 (4), 6-2, dopo quasi tre ore di gioco. Buona la gara disputata dal romagnolo, capace di annullare tre match point nel secondo set (uno sul 5 a 4 e due sul 6 a 5 per il sudamericano) vincerlo al tie break, per poi calare alla distanza.

Al secondo turno, il giovane tennista brasiliano, testa di serie numero 1 del seeding, affronterà Alberto Bronzetti che, con il punteggio di 6-1, 6-4, ha avuto la meglio nei confronti del tedesco Lasse Poertner.

Al turno successivo anche Andrea De Marchi, che ha battuto Vito Antonio Darderi, quest’ultimo costretto al ritiro ad inizio terzo set causa infortunio. De Marchi attende il vincente del match fra Niccolò Catini e Iannis Miletich.

Oggi in campo i fratelli Tabacco

Oggi, martedì 10 giugno, si disputano le restanti partite del primo turno del singolare.

In campo i fratelli Tabacco. Fausto giocherà alle 15 sul campo principale contro il britannico Toby Martin, mentre Giorgio, alle 20, sul campo 2, se la vedrà con il tedesco Adrian Oetzbach, accreditato della quarta testa di serie del tabellone.

I risultati di lunedì

Qualificazioni

Tosetto b. De Giorgio 6-1, 6-4

Spadola b. Piatti 7-6 (4), 6-2

Lorusso b. Dell’Elba 6-4, 4-6, 10-5

Lazaro Juncadella b. Chauhan 6-1, 6-2

Zanada b. Virgili Berini 7-6 (1), 1-6, 10-7

Morolli b. Minighini 6-4, 6-1

Mazzola b. Marysko 6-2 rit.

Lynch b. Caruso 5-7, 6-4, 10-7

Risultati primo turno main draw

Singolare

De Marchi b. Darderi 4-6, 6-2, 1-0 rit.

Bronzetti b. Poertner 6-1, 6-4

Schiessl (1) b. Bilardo 6-3, 6-7 (4), 6-2

Doppio

Berkieta-Papamalamis b. Gasparo Morticella-Lanza 6-1, 6-3

Lorusso-Spadola b. Egitto-Gargano 6-2, 6-4

Martin-Catini b. Mineo Mineo-Surano 6-1, 6-4

Morolli-Chauhan b. Varsalona-Dell’Elba 6-3, 3-6, 10-8