Città Metropolitana di Messina, conti in ripresa: il bilancio 2025 chiude in positivo per un milione di euro

Approvato dal Consiglio il rendiconto: risultato economico positivo dopo il passivo del 2024. Cassa a 203 milioni e avanzo disponibile di 2,3 milioni. Rispettati tutti i parametri di legge

Un saldo di cassa positivo di oltre 203 milioni di euro, un avanzo disponibile di oltre 2,3 milioni e un risultato economico positivo di 960 mila euro, in netta inversione rispetto al dato negativo del 2024. Sono i principali risultati che emergono dal Rendiconto della gestione 2025 della Città Metropolitana di Messina, approvato dal Consiglio Metropolitano. Il documento, che fotografa la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente al 31 dicembre 2025, conferma il mantenimento degli equilibri di bilancio, la congruità degli accantonamenti previsti dalla normativa e il rispetto di tutti i parametri di deficitarietà strutturale.

I dettagli del rendiconto e i fondi contabili

Nel dettaglio, il saldo di cassa ammonta a 203.204.370 euro, mentre il risultato di amministrazione presenta una quota disponibile di 2.324.962 euro. Gli accantonamenti obbligatori e gli altri fondi previsti dai principi contabili sono stati giudicati congrui sulla base delle verifiche effettuate e dei dati trasmessi dagli uffici competenti. Tra le principali poste contabili figura il Fondo rischi contenzioso, pari a 3.849.866 euro, determinato secondo le indicazioni della Corte dei Conti e tenendo conto del principio OIC 31. Il Fondo perdite delle società partecipate ammonta invece a 36.891 euro, senza variazioni rispetto all’esercizio precedente. Il Fondo anticipazioni di liquidità si attesta a 1.205.399 euro ed è stato correttamente determinato e accantonato nel risultato di amministrazione, in conformità alle disposizioni normative e ai principi contabili vigenti, per rappresentare gli effetti delle anticipazioni contratte dall’Ente. Ammonta a 116.842 euro il Fondo obiettivi di finanza pubblica, previsto in applicazione delle disposizioni sul concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Le relative risorse vengono mantenute indisponibili per garantire il rispetto dei vincoli normativi. Un altro elemento significativo riguarda il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che raggiunge quota 8.875.007 euro, in diminuzione rispetto al 2024. La riduzione è correlata all’andamento della riscossione dei residui e alla conseguente contrazione delle quote di crediti considerate di dubbia esigibilità. L’accantonamento è stato giudicato congruo in relazione all’ammontare dei crediti di difficile esazione e ai risultati della riscossione.

La verifica dei parametri e il quadro patrimoniale

Positivo anche l’esito della verifica dei parametri di deficitarietà strutturale: tutti gli indicatori previsti dalla normativa risultano rispettati. La Città Metropolitana di Messina non presenta, pertanto, condizioni di deficitarietà strutturale. Per quanto riguarda i rapporti con gli organismi partecipati, il Collegio dei Revisori ha effettuato la verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra l’Amministrazione e le società e gli altri organismi partecipati, con riferimento all’esercizio 2025. Sul versante economico-patrimoniale, il Patrimonio netto al 31 dicembre 2025 ammonta a 610.728.867 euro, mentre il risultato economico dell’esercizio registra un valore positivo di 960.852 euro. Quest’ultimo dato assume particolare rilievo perché segna il ritorno a un risultato positivo dopo quello negativo del 2024, evidenziando un miglioramento della gestione economica dell’Ente. Entrambi i valori sono stati determinati secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria. Nel corso della seduta consiliare sono stati inoltre presentati e approvati emendamenti tecnici per correggere alcuni errori materiali riscontrati nel Rendiconto. Le modifiche non hanno comportato variazioni delle risultanze economico-patrimoniali né del risultato della gestione.

Le dichiarazioni e le prospettive future

Soddisfazione per l’approvazione del documento è stata espressa dal sindaco metropolitano Federico Basile, che ne ha sottolineato il valore quale strumento di verifica dell’attività amministrativa e di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. «Il Rendiconto 2025 ci consegna una fotografia puntuale della situazione della Città Metropolitana al 31 dicembre dello scorso anno. I dati evidenziano il mantenimento degli equilibri finanziari, la congruità degli accantonamenti, il rispetto dei parametri di legge e, soprattutto, un risultato economico positivo, in miglioramento rispetto al precedente esercizio. Non si tratta soltanto di numeri, ma di elementi che consentono di misurare con trasparenza la gestione dell’Ente e di programmare con maggiore consapevolezza i prossimi passaggi amministrativi. Desidero ringraziare tutti i consiglieri metropolitani per il confronto e per il contributo assicurato, oltre che per la rapidità e il favorevole esito con cui si è giunti all’approvazione del documento. Un ringraziamento particolare va al Collegio dei Revisori dei Conti, ormai prossimo alla scadenza del mandato, per il lavoro svolto, la professionalità e l’attività di verifica che ha accompagnato questo importante adempimento. L’approvazione del Rendiconto consente ora di procedere con il successivo passaggio, quello del Bilancio consolidato, il cui iter era in attesa proprio della definizione del documento relativo alla gestione 2025. Continuiamo così il percorso di aggiornamento e consolidamento degli strumenti contabili dell’Ente, nel segno della trasparenza e della corretta gestione delle risorse pubbliche».