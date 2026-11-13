Tenda della Pace e della Nonviolenza: Messina si mobilita

Sono 17 le associazioni coinvolte per l'edizione, dedicata a Padre Felice Scalia, che si terrà dal 16 al 24 novembre: il calendario

MESSINA – Dal 16 al 24 novembre si terrà la nuova edizione de “La Tenda della Pace e della Nonviolenza”, con luoghi d’incontro e laboratori dislocati in ogni parte di Messina. Saranno 17 le associazioni e le realtà impegnate nell’animare la manifestazione, quest’anno dedicata a Padre Felice Scalia, scomparso lo scorso 23 settembre e ispiratore, in vita, della Tenda. Il cuore della kermesse sarà Piazza Duomo, da cui si partirà lunedì mattina con il flash mob “Messina è nonviolenta”, che vedrà impegnati studentesse e studenti.

I temi trattati nel corso dei 9 giorni saranno tanti. La pace e le “relazioni disarmate”, la violenza di genere, l’intelligenza artificiale, sono solo alcuni degli argomenti di cui si discuterà durante i vari incontri. Un momento cardine sarà anche la Giornata dell’Albero, che si terrà il 21 novembre e durante la quale ci sarà anche un momento importante di “piantumazione comunitaria” al Parco Ecologico San Jachiddu.

Tenda della Pace, le 17 associazioni

Alla Tenda della Pace e della Nonviolenza 2026, aderiscono e partecipano le seguenti realtà: Abarekà Nandree Odv, Agesci Zona dello Stretto, Anpi Sez. Aldo Natoli, Assopace Palestina Messina, Chiesa Valdese di Messina, Banca del Tempo “Zancle Solidale”, Emergency Messina, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Legambiente Messina, Mediterranea Saving Humans Equipaggio di Terra Messina, Parco Ecologico San Jachiddu, Presidio Palestina&Pace, Piccola Comunità Nuovi Orizzonti. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare CeDAV (Centro Donne Antiviolenza), Lute di Messina, Ecos-Med Soc. Coop. Soc., Mentecorpo Aps e l’Agenzia Generali “per il gentile sostegno”.

Il calendario completo

Lunedì 16 Novembre

Ore 8.30 – 9.00 | Piazza Duomo “MESSINA È NONVIOLENTA” – Flashmob studenti e studentesse.

| Ore 9.00 – 11.00 / 11.30 – 13.30 | Caffè Letterario Voltapagina (Strada San Giacomo, 13) “TO BE PEACE! – LA NONVIOLENZA INIZIA DA NOI” Lab1 su violenza di genere a cura del CEDAV rivolti agli istituti scolastici secondari di I grado (su prenotazione a esaurimento posti).

| (Strada San Giacomo, 13) Ore 18.00 – 20.00 | Libreria Colapesce (Via Mario Giurba, 8/10) “E SE LO STRETTO VA ALLA GUERRA? MESSINA E GIOIA TAURO, BASE NAVALE NATO, LOGISTICA DELLE ARMI E HUB CROCIERISMO”. Intervengono: Antonio Mazzeo, Linda Maggiori, Peppe Marra, Tania Poguisch.

| (Via Mario Giurba, 8/10)

Martedì 17 Novembre

Ore 9.00 – 11.00 / 11.30 – 13.30 | Caffè Letterario Voltapagina (Strada San Giacomo, 13) “TO BE PEACE! – LA NONVIOLENZA INIZIA DA NOI” Lab 2 “Educazione alla pace e alle relazioni disarmate” a cura di ECOS-MED e Prof. Zaffino. Rivolti agli istituti scolastici secondari di II grado (su prenotazione a esaurimento posti).

| (Strada San Giacomo, 13) Ore 16.30 – 18.30 | Dipartimento Scipog Unime (Piazza XX Settembre, 1/4 – Aula Buccisano) “IL NUOVO PATTO UE MIGRAZIONE E ASILO: DIRITTI, FRONTIERA E UMANITÀ NEGATA” – Mediterranea Saving Humans. Intervengono: Carmen Cordaro, Carmelo Picciotto, Anna Pitrone, Giuliana Sanò, Federico Alagna.

| (Piazza XX Settembre, 1/4 – Aula Buccisano) Ore 20.30 – 22.30 | Cinema Lux (Largo Seggiola is. 168) (Ingresso a pagamento) “RESISTENZA NONVIOLENTA IN PALESTINA” e proiezione docufilm “BODIES OF EVIDENCE” – Assopace Palestina. Intervengono: Lucia Intruglio, Triestino Mariniello e il co-produttore Pierangelo Pirak.

| (Largo Seggiola is. 168) (Ingresso a pagamento)

Mercoledì 18 Novembre

Ore 9.00 – 11.00 / 11.30 – 13.30 | Caffè Letterario Voltapagina (Strada San Giacomo, 13) “TO BE PEACE! – LA NONVIOLENZA INIZIA DA NOI” Lab3 su “Intelligenza artificiale e pace” a cura della Dott.ssa Donato. Rivolti agli istituti scolastici secondari di II grado (su prenotazione a esaurimento posti).

| (Strada San Giacomo, 13) Ore 10.00 – 12.00 | Palazzo dei Leoni (Della Provincia) (Corso Cavour, 87 – Salone degli Specchi) “ARS PACIS” – Incontro rivolto ad istituti scolastici secondari di II grado. Città Metropolitana di Messina, Lute, Piccola Comunità Nuovi Orizzonti.

| (Corso Cavour, 87 – Salone degli Specchi) Ore 17.30 – 19.00 | Mondadori Bookstore (Via Consolato del Mare, 35) “MIGRANTI E REPRESSIONE. LA DRAMMATURGIA SOCIO-PENALE DEL NEMICO E IL SISTEMA DELLE COLONIE PENALI INDIRETTE” – Chiesa Valdese Messina. Incontro con l’autore Maurizio Alfano.

| (Via Consolato del Mare, 35)

Giovedì 19 Novembre

Ore 9.00 – 11.00 / 11.30 – 13.30 | Caffè Letterario Voltapagina (Strada San Giacomo, 13) “TO BE PEACE! – LA NONVIOLENZA INIZIA DA NOI” Lab4– “Praticare la nonviolenza oggi” rivolti a istituti scolastici secondari di II grado (su prenotazione a esaurimento posti).

| (Strada San Giacomo, 13) Ore 15.30 – 17.30 | Chiesa Madonna della Scala (Via Ugo Bassi, 31 – Spalle Oviesse) “OGNI SEPARAZIONE ALIMENTA LA GUERRA: COME INVERTIRE IL PROCESSO?” – Piccola Comunità Nuovi Orizzonti, Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai. Meditazione a cura di Marcello Aragona.

| (Via Ugo Bassi, 31 – Spalle Oviesse)

Venerdì 20 Novembre

Ore 9.30 | Piazza Antonello In manifestazione! Adesione allo sciopero generale nazionale.

| Ore 18.00 – 19.30 | Feltrinelli Librerie (Via Ghibellina, 32) OBIEZIONE DI COSCIENZA: PRESENTE! INIZIATIVE E PARTECIPAZIONE IN ITALIA. Intervengono: Emergency Messina, Comitato “Obiettivo la guerra”, Sofia Donato. Esponenti di “Un’altra difesa è possibile” e di “Sollevati la coscienza non si arruola”.

| (Via Ghibellina, 32)

Sabato 21 Novembre

Ore 9.30 – 12.30 / 12.30 – 13.30 | Parco Ecologico San Jachiddu (Forte San Jachiddu) Laboratorio di comunicazione nonviolenta a cura di Gianni Sorte. Segue Festa dell’Albero : piantumazione comunitaria – Parco Ecologico San Jachiddu, Legambiente Messina.

| (Forte San Jachiddu) Ore 14.00 – 18.00 (Buffet open ore 13.00) | Caffè Letterario Voltapagina (Strada San Giacomo, 13) Laboratorio per educatori/trici e insegnanti “Educare alla pace” a cura di Mario Schermi (su prenotazione a esaurimento posti).

(Buffet open ore 13.00) | (Strada San Giacomo, 13) Ore 18.00 – 19.00 | Piazza Cairoli Presidio settimanale contro le guerre e il genocidio in Palestina.

| Ore 19.30 – 20.30 | Piazza Duomo Marcia per i nuovi Desaparecidos (per la dignità dei migranti morti o dispersi nel Mediterraneo) – Abarekà Nandree ODV.

|

Domenica 22 Novembre

Ore 16.00 – 18.00 | Studio 3 – Via Romagnosi, 7 “Gocce di armonia” – Laboratorio esperienziale di aromaterapia. Mentecorpo APS, Banca del Tempo “Zancle Solidale”.

| Ore 19.00 – 20.00 | Piazza Duomo Flashmob “Un’unica voce contro tutte le guerre” – Evento comunitario – Edizione 2026.

|

Lunedì 23 Novembre

Ore 8.30 – 14.00 | Sentiero Natura “Ciaramita – S. Jachiddu” “Piccoli passi di pace – Un percorso tra natura, libri ed esperienze condivise” – Parco Ecologico San Jachiddu, Legambiente Messina. Percorso con una classe secondaria di primo grado – Istituto “Elio Vittorini”.

|

Martedì 24 Novembre

Ore 18.45 – 20.00 | Libreria Colapesce (Via Mario Giurba, 8/10) “Insurge l’aurora – Vite migranti nell’oblio del Mediterraneo” – Abareka Nandree ODV, Chiesa Valdese Messina. Presentazione con l’autore Francesco Piobbichi (disegnatore sociale).

| (Via Mario Giurba, 8/10)

Note generali indicate nel programma: