Rosarno, spari contro un’auto e fuga: la polizia blocca e arresta un 20enne

Recuperato un fucile e ricercato il complice

CALABRIA – Un forte rumore, riconducibile a uno sparo, due persone che si allontanano di corsa e una delle due che stringe un fucile. È la scena che si sono trovati davanti, nei giorni scorsi a Rosarno, i poliziotti della squadra Volanti del commissariato di Gioia Tauro, impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio.

Gli agenti, in transito lungo via Umberto I, hanno inseguito a piedi i due fuggitivi riuscendo a bloccarne uno, mentre tentava di disfarsi del passamontagna e dell’arma.

L’arma da fuoco, con la matricola parzialmente abrasa, è stata recuperata dai poliziotti con ancora il colpo in canna, quindi pronta all’uso. Con l’ausilio di altri equipaggi accorsi sul posto, è stato effettuato un sopralluogo nella zona, al termine del quale è stata individuata un’auto attinta da un colpo d’arma da fuoco.

Il giovane bloccato, un ventenne della provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato per porto illegale di arma comune da sparo, minaccia aggravata e danneggiamento aggravato in concorso.

Le indagini

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le ragioni dell’episodio, oltre che per identificare il complice riuscito a fuggire. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti.