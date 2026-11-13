Il Messina fa ricorso contro la penalizzazione. Intanto riapre la Curva Sud del Celeste

Il club si rivolge alla Corte Federale d'Appello dopo la stangata del Tfn sulla vecchia gestione. Nel frattempo, via libera al sopralluogo per la riapertura della Curva Sud allo stadio Celeste

La vicenda giudiziaria e sportiva del Messina approda davanti alla Corte Federale d’Appello della Figc. Il club, assistito dagli avvocati Luis Vizzino e Flavia Tortorella, ha depositato il reclamo ufficiale contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 6 novembre aveva inflitto alla società venti punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Eccellenza in corso, oltre a un’ammenda.

Le origini del contenzioso e la nascita del nuovo club

Il contenzioso affonda le radici nella stagione di Serie D 2025/2026. L’accusa mossa alla vecchia gestione riguarda i tesseramenti di venticinque calciatori sottoscritti tra luglio e novembre 2025 dall’allora presidente della precedente Acr Messina srl, soggetto all’epoca inibito. L’attuale compagine societaria è nata successivamente, il 25 ottobre 2025, e soltanto il 15 dicembre dello stesso anno, a seguito della liquidazione giudiziale del vecchio soggetto, ha acquisito dalla Federazione il titolo sportivo e i contratti dei giocatori.

L’estraneità ai fatti della precedente gestione

Nel ricorso presentato dai legali vengono sollevati diversi punti cardine per ribaltare la sanzione. Un primo argomento centrale riguarda la totale estraneità della nuova società rispetto a fatti imputabili ad altri soggetti: con il passaggio del titolo sportivo, infatti, il club eredita esclusivamente le sanzioni già irrogate e quantificate al momento dell’acquisizione, pari a quattordici punti, senza poter essere chiamato a rispondere di illeciti commessi da terzi prima della nascita della nuova entità. A supporto di questa tesi viene citata una recente pronuncia dello stesso Tribunale che aveva dichiarato improcedibile un caso analogo riguardante l’Imolese, evidenziando una palese disparità di trattamento.

La contestazione sulla modifica dell’accusa e sui tesseramenti

Un secondo profilo riguarda la modifica dell’accusa in sede di sentenza, poiché il Tribunale avrebbe fondato la condanna su una responsabilità per culpa in vigilando che la Procura Federale non aveva mai contestato in origine, violando in questo modo il diritto di difesa. A ciò si aggiunge la questione relativa alla piena validità dei tesseramenti, i quali risultavano regolarmente ratificati dalla Lnd e successivamente trasferiti dalla Figc alla nuova proprietà, che peraltro aveva dovuto soddisfare la condizione dell’anticipo degli stipendi ai calciatori. Nessun organo sportivo ne ha mai decretato l’illegittimità; anzi, in passato lo stesso Tribunale aveva riconosciuto gli effetti di quel trasferimento, mentre la Lega Nazionale Dilettanti aveva in precedenza respinto le richieste di rinvio avanzate dalla curatrice.

La sproporzione della sanzione e le richieste alla Corte

Infine, la difesa contesta la palese sproporzione della sanzione, ricordando che la stessa sentenza definisce la penalizzazione come meramente afflittiva e incapace di incidere sulla regolarità di un torneo, quello di Eccellenza, che si svolge in un ambito differente e inferiore rispetto a quello in cui si sono consumati i fatti contestati. La richiesta formale avanzata alla Corte è il totale proscioglimento del club o, in via subordinata, l’annullamento della penalizzazione, sottolineando inoltre che la nuova compagine non avrebbe mai rilevato il titolo se avesse dovuto farsi carico delle responsabilità amministrative della precedente gestione.

Via libera alla Curva Sud del Celeste

Le notizie sportive del giorno non riguardano soltanto i tavoli della giustizia federale ma anche il campo e la logistica dell’impianto di via Oreto. Si è svolto stamattina il sopralluogo decisivo della Commissione, che ha sancito il via libera alla riapertura della Curva Sud dello stadio Celeste.

Agibilità e capienza

La decisione arriva dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, tra cui la realizzazione del tunnel protettivo che collega gli spogliatoi al terreno di gioco, un’opera attesa da oltre un mese. L’impianto è così pronto a ospitare la sfida di campionato di Eccellenza in programma domenica alle ore 15 tra il Messina e la Jonica.

Con l’agibilità della Curva Sud, dove è previsto il rientro dei gruppi della tifoseria organizzata, mentre i sostenitori della Gradinata Est continueranno a occupare la tribuna coperta, la capienza complessiva resta però di 2.100 posti, distribuiti tra i 1.000 della Curva, i 1.000 della Tribuna e i 100 della tribuna Valeria, destinata al settore ospiti.