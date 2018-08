Monforte, ad Antonio Iannello il "Premio S. Giorgio". Venerdì la cerimonia

Tutto pronto per la 20° edizione del “Premio S. Giorgio”. L’ambito riconoscimento viene conferito nel comune di Monforte ai cittadini più illustri o che si sono maggiormente distinti per i propri meriti. L’evento, organizzato dall’associazione “Cyber Community Friends and Sons of Monforte San Giorgio”, si terrà questo venerdì presso piazza IV novembre.

Il premio più importante andrà al medico Antonio Iannello, di famiglia monfortese nato a Messina e cresciuto a Torregrotta. Antonio Iannello opera da tempo nel campo dell’urologia, dove è molto apprezzato, e ha già ricevuto diversi incarichi professionali sia in Italia che in Europa. Dal 2010 è dirigente medico di I° livello presso la divisione di Urologia mininvasiva dell’ospedale San Giovanni di Roma e dal 2015 ha ricevuto l’incarico di alta specializzazione in uro-oncologia presso lo stesso ospedale. L’uomo, inoltre, è consulente urologo del Ministero dell’Interno presso il Viminale di Roma e docente dei corsi teorico pratico di prostatectomia a Roma.

Nel corso della serata, che sarà presentata da Guglielmo Scoglia e Carmelina Cannistrà, saranno premiati anche Eliana Giorli La Rosa, consigliera comunale di 92 anni con un passato da partigiana, Antonietta Ardizzone, meritevole di aver superato brillantemente un concorso in magistratura, Mirella Battaglia, per meriti didattici ed educativi, Michela Lizzio, per la tesi magistrale in scienze dell’architettura inerente Monforte, il Bar Polito di Pellegrino, per i 50 anni di attività, Salvatore Cannistrà e Marilena Catanese, per meriti sportivi, e l’associazione Percorsi Bio Grafici, per l’impegno culturale.