Cittanova. Incendio in un capannone di un’azienda di rifiuti

L'incendio ha coinvolto il capannone della ditta Ecopiana, adibito ad attività di raccolta, lavorazione e smaltimento di rifiuti organici

CITTANOVA – Dalle ore 02.00 le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamenti di Polistena, Palmi e Villa San Giovanni sono impegnate nel comune di Cittanova per un incendio di un capannone di 1000 mq circa, della ditta Ecopiana, adibito ad attività di raccolta, lavorazione e smaltimento di rifiuti organici. Le fiamme hanno interessato macchinari ed attrezzature nonché un mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti. L’intervento da parte dei vigili del fuoco è ancora in atto, i quali hanno avviato accertamenti per risalire all’origine del rogo e al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Non si registrano danni a persone.