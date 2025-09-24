Ciucci: “La Corte dei Conti non ha bocciato il progetto del Ponte”

La replica dell'Ad della Stretto di Messina: "Pronti a fornire tutti gli elementi utili per completare l'istruttoria"

Non è tardata ad arrivare la replica della Stretto di Messina Spa alla notizia delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti alla delibera Cipess. “La Corte dei conti – esordisce l’Amministratore delegato Pietro Ciucci – nell’ambito dell’esame in corso sulla recente delibera Cipess di approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, sottoposta al controllo di legittimità, ha trasmesso al Dipe – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alcune osservazioni e richieste di precisazioni e integrazioni documentali”.

Ciucci sottolinea che “l’Ufficio di Controllo della Corte non ha espresso alcuna bocciatura, giudizio di inadeguatezza né richieste di integrazione del progetto definitivo” e anticipa che “Stretto di Messina, di concerto con le Istituzioni interessate, è pronta a fornire tutti gli elementi utili per consentire alla Corte di completare l’istruttoria finalizzata alla registrazione della delibera Cipess, nella consapevolezza di aver operato nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea”.

Il Mit: “Interlocuzione fisiologica tra istituzioni”

“Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti, a maggior ragione per un’opera così rilevante. Il Ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro”. Così una nota del Mit dopo i rilievi espressi dalla magistratura contabile.

