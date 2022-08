"Ciumareddu Art Fest", a Nizza prove tecniche per far rinascere il quartiere marinaro - Tempostretto

Domenica l'evento organizzato dall'Amministrazione. Il sindaco Briguglio: "Riappropriamoci delle nostre radici"

NIZZA – Tutto pronto per il “Ciumareddu Art Fest” in programma a Nizza di Sicilia domenica 21 agosto a partire dalle 19. Musica dal vivo, degustazioni di pesce, esposizioni di fotografie ed escursioni in barca con i pescatori della zona, saranno gli “ingredienti” principali di questo evento.

L’iniziativa, che è organizzata dall’amministrazione comunale nizzarda, ha la finalità di riqualificare il quartiere Fiumarello che, come spiega il primo cittadino Natale Briguglio, “negli anni, non è stato valorizzato come avrebbe meritato”. “Mi sono fatto promotore del Ciumareddu Art Fest – dice Briguglio – perché ritengo che la nostra cittadinanza debba riappropriarsi di questa caratteristica zona, dove sono presenti le nostre più profonde radici e tradizioni marinare. Ringrazio l’architetto Elena Borghese, che ha realizzato un’opera che sarà inaugurata nel corso dell’evento, i componenti della mia Giunta, i volontari del Servizio Civile e tutti coloro che si sono messi a disposizione per collaborare alla realizzazione di questo importante momento di incontro e di festa”.