Redazione

Scurria: “Atti e delibere dell’ultimo minuto più che discutibili, emergenza democratica”

venerdì 27 Febbraio 2026 - 11:50

Il candidato sindaco del centrodestra annuncia che depositerà formali atti ispettivi alla Regione per fare luce

“La frenetica raffica di delibere e atti firmati da un sindaco dimissionario rappresenta un uso disinvolto e discutibile delle istituzioni. Quando si annunciano le dimissioni, si dovrebbe agire con misura e rispetto, non con un’accelerazione sospetta dell’attività amministrativa. E’ emergenza democratica”. Lo dichiara il candidato sindaco di centrodestra, Marcello Scurria.

“Ogni singolo provvedimento sarà passato al setaccio – specifica il rappresentante della coalizione – non lasceremo nulla al caso: tutto sarà verificato sotto il profilo della legittimità e dell’opportunità. Le istituzioni non sono terreno di manovre dell’ultimo minuto. Per questo depositeremo formali atti ispettivi presso la Regione, chiedendo l’invio di un commissario affinché venga fatta piena luce su quanto sta accadendo. Trasparenza e legalità non sono slogan, sono doveri”.

