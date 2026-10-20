 Classifica Censis Università. Il Dams di Messina il migliore in Italia per qualità della didattica

Classifica Censis Università. Il Dams di Messina il migliore in Italia per qualità della didattica

Redazione

Classifica Censis Università. Il Dams di Messina il migliore in Italia per qualità della didattica

martedì 20 Ottobre 2026 - 08:39

Il risultato di discipline delle arti, della musica e dello spettacolo

Nell’ambito della Classifica sulla qualità della didattica dei Corsi di Laurea triennali statali, il Dams dell’Università di Messina occupa la posizione più alta, superando per la prima volta tutti i Dams degli altri Atenei.

La classifica generale, riguardante il comparto Arte e Design, è l’esito di un combinato disposto che coniuga I corsi L-1 (Beni Culturali), L-3 (DAMS), L-4 (Disegno industriale)

Nella classifica assoluta in cima si trovano, infatti, Iuav di Venezia e I Politecnici per effetto della prestazione di L-4. Nessuno di questi Atenei ha il Dams e nemmeno Ferrara.

Di contro, l’Ateneo messinese non ha L-4, e dunque è in cima, anche e soprattutto, per il suo Dams.

Il coordinatore, nonché fondatore del Dams messinese, prof. Dario Tomasello intende sottolineare, insieme alla profonda soddisfazione per il risultato ottenuto, “la sua gratitudine nei confronti di tutti i colleghi e colleghe, il personale amministrativo e il direttore del Dipartimento per questa affermazione che si deve a un collettivo affiatato e innamorato del proprio lavoro”.

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