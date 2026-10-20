Fermo dell’autotrasporto. A Messina isole ecologiche ancora chiuse

Fino a nuova comunicazione

Erano state chiuse sabato, riaperte domenica e lunedì e di nuovo chiuse da oggi. Tutte le isole ecologiche cittadine resteranno chiuse al pubblico fino a nuova comunicazione, a seguito delle criticità operative determinate dal fermo regionale degli autotrasportatori, in corso dal 16 ottobre.

Il fermo sta infatti compromettendo le operazioni di trasferimento dei rifiuti dai centri di raccolta agli impianti di destinazione, impedendo il regolare svuotamento dei cassoni. La conseguente saturazione della capacità di stoccaggio delle strutture non consente, al momento, di accogliere ulteriori conferimenti da parte degli utenti.

La chiusura si rende pertanto necessaria in attesa del ripristino delle condizioni operative che permetteranno la ripresa del servizio.