Cocuzza Basket Milazzo rimonta il Cus Palermo in serie C Unica

Terza vittoria nelle ultime quattro gare e convincente prestazione per i tirrenici trascinata da Colliers Broms con 24 punti

MILAZZO – La Peppino Cocuzza-Basket Milazzo ritrova la vittoria in casa (la terza nelle ultime 4 gare) e convince con una super prestazione contro il forte Cus Palermo. La partita inizia a ritmi elevati con entrambe le formazioni che trovano facilmente la via del canestro e non danno tregua né in attacco né in difesa. Gli ospiti a metà gara sono avanti 31-42.

Al rientro dal riposo lungo è uscito fuori il carattere dei padroni di casa, che sono stati bravi ad alzare la concentrazione in difesa ed a trovare la giusta sintonia in attacco e grazie ad una prova di squadra hanno ottenuto una vittoria fondamentale. Dopo qualche giorno di meritato riposo coach Romeo ed i suoi ragazzi sono chiamati a preparare la lunga trasferta di Caltanissetta, dove domenica 17 affronteranno l’Invicta 93cento in un’altra partita fondamentale di questa C Unica.

Cocuzza Basket Milazzo – Cus Palermo 77-73

Ad avere il primo break però sono gli ospiti, che grazie ai centimetri di André mettono qualche punto di distanza e chiudono i primi dieci minuti avanti per 18 a 15. Nel secondo parziale il Cus prende le redini del gioco: tanti gli errori difensivi dei padroni di casa che concedono troppi punti, mentre gli ospiti si affidano alle mani d’oro di Jacopo Bruno ed alle bombe di Pirrera (24 punti a fine gara) che consentono ai cussini di prendere ampio margine ed andare negli spogliatoi avanti di 11 lunghezze, 31-42.

La musica cambia totalmente nel terzo quarto grazie ad un approccio mentale completamente rigenerato dei beniamini di casa: Conidi alza i giri del motore di tutta la squadra ed il quintetto locale inizia a deliziare i tantissimi presenti al PalaCocuzza con giocate decisive sia in attacco che in difesa. Samardzic (14 punti) e Miraglia (10 per lui) sono caldissimi dall’arco, Vukobrat è imprendibile e la retroguardia De Gaetano – Conidi amministra la manovra offensiva con una intesa da manuale. Ma il vero Mvp della gara è Jaxon Collier – Broms, che fa registrare 24 punti a referto ed infiamma i tifosi di casa con giocate da altra categoria. A metà terzo quarto la Peppino Cocuzza-Basket Milazzo aggancia il Cus ed opera il sorpasso; coach Catania allora è costretto a chiamare timeout per far rifiatare i suoi, ma il risultato non cambia ed i beniamini di casa continuano a macinare punti, chiudendo un super parziale di 29 a 14.

Nell’ultimo quarto i padroni di casa si limitano a mantenere a debita distanza gli ospiti e serrano bene le maglie in difesa, concedendo poco o nulla al Cus. Sul finire del match i cussini provano a ricucire il gap tentando la conclusione dalla lunga distanza ma il nervosismo prende il sopravvento ed André è anche costretto a lasciare il campo per numero di falli. I locali allora gestiscono senza rischiare nulla fino alla sirena finale, chiudendo sul punteggio di 77-73 a loro favore. Una prova di forza convincente della Peppino Cocuzza-Basket Milazzo che batte così una formazione esperta e spigolosa come il Cus Palermo, autore di una bellissima partita fino al secondo quarto.

Tabellino

Parziali: 15-18, 16-24, 29-14, 17-17.

Peppino Cocuzza-Basket Milazzo: Conidi 10, Samardzic 14, Preci n.e., Ficarra n.e., De Gaetano 5, Vukobrat 7, Collier Broms 24, Saraò n.e., Albana 3, Nesman 4, Irato n.e., Miraglia 10.

Coach: Romeo.



Cus Palermo: Mensah 2, Tagliareni 11, Pirrera 24, Bonanno 6, Filippone n.e., Bruno 7, André 11, Zuccaro n.e., Bertolino n.e., Inzerillo 2, Benfratello 10, Fontana.

Coach: Catania

