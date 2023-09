Colline in fiamme nel barcellonese, salvati maneggio con 10 cavalli e una famiglia - Tempostretto

In cenere decine di ettari di terreno. L'incendio spento dopo 11 ore di lavoro dai Vigili del fuoco e dagli uomini della Forestale e della Protezione civile

BARCELLONA – Hanno lavorato tutta la notte i Vigili del fuoco per domare l’incendio sviluppatosi ieri sera, intorno alle 20, nelle colline di Acquaficara, nel barcellonese. Il rogo, che era stato alimentato da forti raffiche di vento, è stato domato alle 7 di questa mattina e l’intera area è stata bonidicata dalle squadre dei Vigili del fuoco giunte da Milazzo e dal distaccamento Nord di Messina, intervenute insieme a squadre della forestale regionale e della Protezione civile. Le fiamme hanno anche lambito alcune abitazioni, ma grazie al tempestivo intervento ogni rischio è stato scongiurato. I danni sono ingenti. Decine gli ettari di terreno bruciati (al loro interno anche ruderi abbandonati ormai completamente distrutti). Grazie alla professionalità di tutte le squadre intervenute, si è riusciti a salvaguardare persone, diversi beni ed animali come ad esempio un maneggio con più di 10 cavalli adibito ad abitazione con all’interno una famiglia per la gestione dell’azienda, fortunatamente tutti salvi. È stata inoltre salvata una pensione per cani. Dopo 11 ore di alacre lavoro, i Vigili del fuoco, gli uomini della Forestale e della Protezione civile sono potuti rientrare in sede.