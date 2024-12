Coltelli, grimaldelli, materiale esplodente e guida in stato d’ebrezza: 6 denunce a Milazzo

I carabinieri hanno anche sequestrato 9 veicoli e segnalato 14 giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti

MILAZZO – A Milazzo i carabinieri hanno controllato oltre 200 veicoli e più di 300 persone durante lo scorso weekend, il primo dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. Sono stati decurtati oltre 130 punti, ma soprattutto sequestrati 9 veicoli e 3 sottoposti al fermo amministrativo. I militari hanno denunciato 3 persone, due per guida in stato d’ebrezza e uno per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di alterazione. Inoltre altri 3 sono stati denunciati a vario titolo per porto di coltello di vario genere, produzione o detenzione abusiva di materiali esplodenti e possesso di chiavi e grimaldelli.

Un’altra persona è stata invece denunciata per evasione degli arresti domiciliari. Nell’ambito del servizio antidroga, 14 giovani tra i 18 e i 30 anni sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di di dosi di marijuana, hashish, cocaina e crack detenute per uso personale, sequestrate dai militari ed inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.