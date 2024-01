“Combatto per innovare la macchina comunale e rendere Messina attrattiva per le imprese”

Il sindaco Basile attende il via libera dalla Cosfel per assunzioni e concorsi. E riflette su come rivitalizzare il territorio

MESSINA – “Sono stato a Roma e ho fatto un giro tra l’Agenzia per la coesione territoriale e la Cosfel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. La prossima settimana, da lunedì 15, dovrebbe essere quella decisiva per il via libera ai concorsi al Comune, dopo lo slittamento a dicembre“. Non proprio una gita di piacere, per il sindaco Federico Basile. In ballo, per il Comune di Messina, i 341 nuovi dipendenti e il concorso per 100 nuovi poliziotti municipali, oltre ai 39 poliziotti municipali da stabilizzare e altre 75 figure dirigenziali da assumere.

Di sicuro, quello della macchina comunale da rivitalizzare e rimpolpare con dirigenti e funzionari preparati e al passo con i tempi è un aspetto centrale per il futuro della città. Senza una macchina burocratica efficiente, anche investire qui diventa un azzardo, in un territorio così depresso. Sostiene il sindaco: “Io combatto da una vita con la macchina comunale, che si è andata depauperando. Io ho un problema non solo di numero ma anche di qualità”.

Ma, in generale, come può l’amministrazione comunale creare le condizioni per offrire opportunità economiche e invertire la rotta? Risponde sempre Basile: “L’ente infatti non crea lavoro. Deve mettere in condizioni l’imprenditore d’investire, a parte il pubblico impiego. E, nel 2023, partecipate e Comune si sono impegnati per un ringiovanimento della macchina amministrativa. Per quanto riguarda, invece, l’imprenditoria, il Sud Innovation summit è un evento recente. Poi, sia chiaro, l’appetibilità di un territorio sul piano degli investimenti dipende da un contesto sociale generale. Non facciamo solo eventi e basta. Ed esistono imprenditori, penso ad esempio a Rocco Finocchiaro che ha fatto un importante investimento nel settore della cantieristica a Siracusa, che possono aiutare il nostro territorio a risollevarsi”.

E, ancora, continua il sindaco: “Come Città metropolitana, stiamo comprando il San Luigi, un plesso davvero importante, preso inizialmente per le scuole. In generale, il privato viene qui se c’è una città davvero attrattiva e che può proiettarsi in termini di lavoro. Non basta l’albergo. Ci vuole un sistema che faccia vivere i grandi alberghi. Io ho le idee chiare ma ci vuole tempo per seminare”.

Articoli correlati