Come costruire la propria felicità sentimentale

La parola alla psicoterapeuta Francesca Saccà che inaugura una rubrica domenicale. In primo piano la necessità di instaurare relazioni sane e non tossiche

A cura della dottoressa Francesca Saccà

L’amore è uno di quei misteri che affascina e sfida tutti noi. Chi non sogna di trovare quella persona speciale con cui vivere una relazione serena, piena di complicità e, soprattutto, felice? Eppure spesso ci ritroviamo a domandarci: “Perché non riesco a trovare ciò che cerco? Che cosa ho che non va? Dove sto sbagliando?”.



La verità è che la felicità sentimentale non è una semplice coincidenza né il frutto di un destino che si compie da solo. È qualcosa che si costruisce, passo dopo passo, come se fosse una casa che ha bisogno di solide fondamenta, dedizione e cura quotidiana. Ed è per questo che desidero fornirti cinque utili suggerimenti per edificare la tua felicità sentimentale.

Cinque suggerimenti sentimentali

Lavora su te stesso

Prima di cercare il partner ideale, crea la tua versione migliore. L’amore per sé stessi è la base per costruire una relazione sana. Perciò lavora sulla tua autostima, scopri chi sei davvero e cosa desideri perché solo quando sei in pace con te stesso puoi scegliere persone che sanno valorizzarti. Fai chiarezza su cosa significa per te “partner ideale”

Hai mai pensato concretamente a cosa cerchi in una relazione? Fai una lista di ciò che per te è essenziale in un partner: valori, sogni, abitudini, visione della vita. Essere chiari su quello che desideri ti evita di perdere tempo con relazioni che non rispecchiano i tuoi bisogni. Esci dalla zona di comfort

Difficilmente troverai l’amore della tua vita facendo sempre le stesse cose con le stesse persone. Apriti a nuove esperienze: un corso di fotografia, un viaggio organizzato, un gruppo di lettura. Le nuove esperienze portano inevitabilmente a conoscere nuove persone… e magari fra loro si nasconde chi stai aspettando! Ascolta il tuo istinto

A volte ci ostiniamo a costruire o trascinare un legame che non ci rende davvero felici. Non accontentarti di qualcuno solo per paura di stare da solo/a: il tuo cuore in fondo conosce la risposta giusta. Impara a comunicare con l’altro

La chiave di ogni relazione sana è la capacità di comunicare in modo onesto e rispettoso con l’altro. Condividi i tuoi pensieri, le tue paure e le tue emozioni. La vulnerabilità non deve spaventarti: è proprio attraverso di essa che si rinforza la connessione con un altro che sa davvero accoglierci e rispettarci.

In conclusione, non dimentichiamo che la felicità sentimentale, in fondo, non è un punto di arrivo né qualcosa che dipende esclusivamente dagli altri ma è un viaggio che parte da dentro di noi. Solo camminando su questo sentiero con consapevolezza e fiducia possiamo accogliere l’amore sano e costruire relazioni autentiche e appaganti.

Chi è l’autrice della rubrica

La dottoressa Francesca Saccà si presenta: “Sono una psicologa, psicoterapeuta e scrittrice di origine messinese. Sono una psicoterapeuta a orientamento cognitivo-comportamentale (iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio) e mi occupo, nello specifico, di aiutare le persone che si trovano intrappolate in relazioni tossiche (siano esse sentimentali, familiari, amicali) a superare problematiche quali la dipendenza affettiva, la manipolazione relazionale e il trauma da narcisismo al fine di uscire da queste relazioni nocive, ricostruire la loro vita ed attribuire un nuovo significato alla loro esistenza”.

“Ho affrontato io stessa la sofferenza derivante da diverse relazioni tossiche e ho trasformato queste esperienze dolorose in opportunità di crescita. La mia esperienza, unita ai miei studi e alla mia formazione tecnica come psicologa e psicoterapeuta, mi ha permesso di identificare i passaggi chiave per il distacco da relazioni nocive e per intraprendere un percorso di rinascita”.

Foto di Francesca Saccà, dalla sua pagina Facebook.