Commemorazione dei defunti, la messa al cimitero monumentale di Messina

La celebrazione, presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla, si terrà oggi

MESSINA – Stamattina, alle ore 11, presso il cimitero Monumentale di Messina, sarà celebrata la messs in occasione della commemorazione di tutti i fedeli defunti.

“Nel giorno in cui la Chiesa invita i fedeli a fare memoria dei propri cari e a pregare per loro, il cimitero monumentale diventerà luogo di incontro, raccoglimento e preghiera comunitaria. La celebrazione eucaristica si svolgerà nel piazzale antistante l’ingresso principale di via Catania e sarà presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla”, viene annunciato.

“La ricorrenza del 2 novembre rappresenta per la comunità cristiana un momento particolarmente significativo, nel quale il ricordo delle persone care si intreccia con la fede nella risurrezione di Cristo e nella promessa della vita eterna. La visita ai cimiteri, la preghiera e il raccoglimento esprimono il legame che continua a unire vivi e defunti nella comunione dei santi, affidando ogni persona alla misericordia di Dio. La Santa Messa sarà occasione per elevare insieme una preghiera di suffragio per tutti coloro che ci hanno preceduto, per quanti non hanno più familiari che li ricordino e per tutte le persone la cui memoria rimane custodita nel cuore delle comunità. In Cristo morto e risorto, la Chiesa rinnova la propria speranza e testimonia che la morte non costituisce l’ultima parola sulla vita dell’uomo, ma si apre all’attesa della risurrezione e della comunione piena con il Signore”, si sottolinea in un comunicato.

L’Arcidiocesi invita alla partecipazione

L’Arcidiocesi “invita i fedeli, le famiglie e l’intera cittadinanza a partecipare alla celebrazione, per vivere insieme questo momento di fede e di comunione”. In occasione della ricorrenza, il sindaco Federico Basile ha rivolto, secondo la tradizione, un invito alle autorità civili e militari del territorio a prendere parte alla celebrazione, per condividere un momento di raccoglimento e preghiera in memoria di tutti i defunti.

Cimiteri aperti con orario continuato

In occasione della commemorazione dei defunti, fino ad oggi il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani resteranno aperti con orario continuato dalle ore 8 alle 16.30.