Commissione Ponte, Schepis e Caruso eletti vicepresidenti: affiancheranno Trischitta - Tempostretto

L'attività in aula non si ferma negli ultimi giorni dell'anno. Dal 2024 si partirà con il dibattito sull'opera

MESSINA – L’ufficio di presidenza della Commissione Ponte è stato completato con l’elezione di due vicepresidenti. Ad affiancare Pippo Trischitta, votato prima di Natale, saranno Giuseppe Schepis e Giovanbattista Caruso, il primo in quota maggioranza e il secondo della lista De Domenico sindaco, dall’opposizione.

Trischitta ha annunciato, dopo la sua elezione, che non appena completato l’ufficio di presidenza si sarebbe proceduto a una serie di inviti in aula, tanto dal fronte dei pro quanto dei contro, per analizzare la questione Ponte in maniera approfondita.