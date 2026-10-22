Festival Nazionale Teatro del Sordo. Il miglior sketch è della Compagnia Teatrale Colapesce

La compagnia messinese, con Salvatore Munafò direttore artistico, ha portato in scena tre spettacoli in Lingua dei Segni Italiana (LIS), conquistando il riconoscimento della giuria con “Il signor Borgia”, diretto da Riccardo Morganti

La Compagnia Teatrale Colapesce di Messina ha partecipato al Festival Nazionale del Teatro del Sordo 2026, al Teatro Sociale di Como, rappresentando la città con tre produzioni artistiche che hanno valorizzato la Lingua dei Segni Italiana (LIS), l’espressività del corpo e la comunicazione visiva.

Nel corso della manifestazione, la compagnia ha presentato la commedia “Dalle radici alla storia” di Cettina Bottari, lo sketch “Il signor Borgia”, scritto e diretto da Riccardo Morganti, e il Visual Vernacular “Samurai” di Francesco Cavò. Tre proposte differenti che hanno permesso di esprimere la ricchezza del linguaggio teatrale attraverso la recitazione, i gesti, le immagini e le emozioni.

Il momento più emozionante è arrivato con la premiazione: la giuria del festival ha assegnato a “Il signor Borgia” il premio come Miglior Sketch, regalando grande soddisfazione a tutti i componenti della compagnia e riconoscendo il valore del lavoro artistico svolto.

A partecipare alla manifestazione sono stati Salvatore Munafò, direttore artistico della Compagnia Teatrale Colapesce, Danilo Gulletta, Domenica Pandolfino, Cettina Bottari, Nicholas Previti, Francesco Cavò, Gabriele Nilo e Riccardo Morganti.

A sostenere la compagnia durante questa importante esperienza erano presenti anche il presidente dell’Ens – Sezione Provinciale di Messina, Giuseppe Previti, e il vicepresidente Emilio Cavò, che hanno offerto il proprio supporto e collaborato dietro le quinte, accompagnando il gruppo nel corso della manifestazione. La loro presenza ha rappresentato un segno concreto di vicinanza e sostegno al percorso artistico della compagnia.

La partecipazione al festival ha rappresentato un’importante occasione di incontro, condivisione e crescita artistica, oltre che un’opportunità per valorizzare la Lingua dei Segni Italiana come lingua e strumento di espressione culturale. Attraverso il teatro, la Compagnia Teatrale Colapesce contribuisce a promuovere i talenti degli artisti sordi e a far conoscere al pubblico la ricchezza della cultura sorda.

Il riconoscimento ottenuto a Como costituisce motivo di orgoglio per l’intera compagnia e per la città di Messina, premiando l’impegno, la passione e il lavoro di squadra che animano ogni esperienza sul palcoscenico e dietro le quinte.