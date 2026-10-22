Un Messina concreto nel mercoledì di Coppa, Torrisi: “Ho provato tante situazioni”

Dopo la sfida vinta di misura con lo Scordia nei quarti Torrisi spiega: "Andare in Serie D passando dalla Coppa per me sarebbe un fallimento"

MESSINA – Il Messina supera lo Scordia grazie ad una rete nel secondo tempo del rientrante e subentrante dalla panchina Francisco Sartore. Un Messina che non dilaga come successo nel precedente di campionato proprio contro la formazione etnea e che vede protagonista chi finora era stato per scelta o per obbligo di acciacchi seconda linea. La rete è confezionata da Passiatore che pesca in area Sartore. In mezzo al campo Giunta e Zampa, difesa rinnovata ed esperimenti anche in attacco con La Spada e Burzio provati esterni alle spalle di Varela che è il titolare per questo mercoledì di Coppa.

Alla fine la testa resta sempre al campionato dove finora il Messina è andato incontro a due passi falsi e proprio in casa pareggiando con Nebros e domenica scorsa con la Leonzio. Seguirà domenica la trasferta a Palazzolo e mister Torrisi ha lasciato a riposo i centrali di difesa e ha fatto subentrare solo a partita in corso Sarao e Kragl due dei protagonisti di questo inizio campionato. Un Messina concreto che non stravince come era stato nel turno precedente col Gioiosa garantendosi un ritorno tranquillo, ma comunque fa risultato e dovrà solo evitare la sconfitta al ritorno il prossimo quattro novembre al ritorno. Un Messina concreto che si tiene aperta la strada della Coppa ma pensa decisamente di più al campionato dove comunque la classifica si è complicata.

Le parole dalla sala stampa post Scordia

Queste le parole del tecnico Alfio Torrisi al termine dell’andata dei quarti di Coppa Eccellenza: “Abbiamo incontrato uno Scordia che, dopo il precedente in campionato, ha dimostrato che quella partita è stata un’eccezione. L’obiettivo oggi era cercare di vincere, un gol di scarto va bene. Quando il Messina gioca le gare ufficiali non c’è dubbio che abbiamo il dovere di vincere, oggi ho rimesso in campo Passiatore e ha fatto una buona prova, ho giocato con centrocampo Zampa-Giunta che è una novità, ho provato la soluzione La Spada esterno. Ci sono state tante situazioni provate e abbiamo fatto minutaggio a chi ha giocato meno. Una partita brutta, pioggia e vento, anche infrasettimanale, l’importante era vincere e l’abbiamo fatto da domani pensiamo al Palazzolo. La Coppa Italia è un canale importante e per noi può essere di prestigio, noi dobbiamo vincere il campionato ma come Messina dobbiamo andare in fondo a tutte le competizioni. Se il Messina va in D attraverso la Coppa Italia per me è un un po’ un fallimento. Stiamo aspettando Sanchez tra i pali, spero il prima possibile, in questo momento da più sicurezza Coco.

Francisco Sartore: “È stato importante segnare, è stato un mese difficile guardare la squadra da fuori. Non sono ancora al top della condizione dopo un mese fuori ma aiutare la squadra è un passo in avanti per me e per tutti, abbiamo tante cose da fare. La maggior parte delle volte troviamo squadre che difendono basso e non è facile, dobbiamo avere la pazienza in più di trovare il varco giusto, quando riusciamo a segnare loro si aprono e ci sono più occasioni. L’importante è vincere sempre, ci teniamo tantissimo alla Coppa e vogliamo arrivare in fondo. Siamo un gruppo forte conscio delle nostre qualità, dobbiamo fare quello che sappiamo in campo”.