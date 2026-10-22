 Messina. Concluse le verifiche sugli alberi, Villa Sabin torna fruibile

Messina. Concluse le verifiche sugli alberi, Villa Sabin torna fruibile

Redazione

Messina. Concluse le verifiche sugli alberi, Villa Sabin torna fruibile

giovedì 22 Ottobre 2026 - 07:30

Dopo la caduta di un albero nei giorni scorsi il parco era stato chiuso precauzionalmente

MESSINA – Concluse con esito positivo le verifiche tecniche sulla stabilità e sulla sicurezza del patrimonio arboreo di Villa Sabin. L’area verde è pertanto nuovamente fruibile dai cittadini e dalle famiglie. Lo comunica Messina Social City.
Gli accertamenti, avviati a seguito della caduta di un albero nei giorni scorsi e affidati ai tecnici di Messinaservizi Bene Comune, hanno consentito di verificare le condizioni delle alberature presenti e di effettuare gli interventi necessari a garantire la fruizione del parco in condizioni di sicurezza.

Il sindaco Federico Basile ha sottolineato la tempestività e l’impegno dimostrati nelle attività di verifica e messa in sicurezza: “Grazie a un lavoro di squadra tempestivo ed efficace, Villa Sabin torna a essere un punto di riferimento per la socialità del quartiere e dell’intera città. Ringraziamo ancora una volta i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante i giorni di chiusura precauzionale”.

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