Compie 102 anni e... prepara la valigia, compleanno speciale per nonna Maria Rosa - Tempostretto

L'ultracentenaria vuole tornare ad abitare a San Salvatore, centro d'origine. Gli auguri dell'amministrazione

SAN SALVATORE DI FITALIA. Ha soffiato su una candelina speciale: 102 anni. Ma non è pronta a fermare la sua vita e godersi la pensione. Ha invece voglia di fare i bagagli, cambiare casa. Per tornare alla sua casa d’origine. Maria Rosa Calcò taglia il traguardo del secondo compleanno ultracentenario con un progetto per il futuro: cambiare residenza, andando a San Salvatore di Fitalia

“Questa mattina mi sono recato insieme al presidente del consiglio Carlo Gridà a Rocca di Capri Leone, a casa della Sigora Maria Rosa Calcò, per portaròe, a nome di tutta l’amministrazione comunale, i più sentiti e sinceri auguri per i suoi 102 anni”, racconta il sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante, che ha ricevuto la richiesta di trasferimento.

Per celebrare lo speciale compleanno, oltre all’omaggio floreale, ho consegnato una pergamena per ricordarci di questo traguardo. Oltre un secolo di storia negli occhi della signora Maria Rosa: la nostra storia. I suoi occhi hanno visto la guerra, gli anni della ricostruzione, delle fatiche e dei sacrifici per vivere con dignità – racconta il primo cittadino – Per noi Maria Rosa è un patrimonio di saperi, tradizioni e ricordi che sono il collante della nostra comunità.

“Una donna d’altri tempi, ironica e ancora lucida nella memoria. Durante i festeggiamenti con la famiglia le ho anche chiesto di indossare la fascia tricolore. Nei giorni scorsi, infatti, si è recata nel nostro Comune personalmente ed ha ufficialmente richiesto il trasferimento di residenza a San Salvatore di Fitalia. Dopo questi anni trascorsi a Rocca, ha deciso con la famiglia di tornare a vivere nel nostro paese. Per noi è un motivo di orgoglio. Nonna Maria Rosa ti vogliamo bene e siamo lieti di accoglierti. Possa il nostro patrono San Calogero (al quale sei tanto devota) custodirti per tanti anni ancora.”, conclude Pizzolante.