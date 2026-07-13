Comune di Messina, la Cisl Fp attende il tribunale del lavoro: “Scelti i fatti su contratti e salari”

Giovanna Bicchieri: "Abbiamo già agito nelle sedi competenti". Domani la pronuncia dei giudici

MESSINA – Entra nel vivo lo scontro tra i sindacati e l’Amministrazione comunale di Messina sulla gestione della contrattazione decentrata e delle progressioni economiche. Con una nota ufficiale, la CISL FP Messina rivendica la concretezza delle proprie azioni, distinguendosi dalle recenti posizioni espresse da altre sigle sindacali e annunciando che la battaglia si è già spostata nelle aule di giustizia.

La sigla guidata dalla Segretaria Generale Giovanna Bicchieri ha infatti depositato un ricorso formale dinanzi al Tribunale del Lavoro, contestando a Palazzo Zanca una condotta antisindacale in merito alla gestione della PEO (Progressione Economica Orizzontale) e degli accordi decentrati per il 2024. Il Giudice del Lavoro sarà chiamato a pronunciarsi sulla vicenda proprio domani, martedì 14 luglio.

Bicchieri: “Cisl Fp ha già agito nelle sedi competenti”

La segretaria Bicchieri ha spiegato: “Apprendiamo dalla stampa che altre organizzazioni sindacali tornano a denunciare le criticità riguardanti il contratto decentrato, prospettando nuove mobilitazioni. La CISL FP, di fronte al mancato rispetto degli impegni da parte dell’Amministrazione, ha già scelto di agire concretamente nelle sedi competenti”. E ancora: “Rimettere in discussione la contrattazione e il salario accessorio, con conseguenze che rischiano di ricadere direttamente sui lavoratori, rappresenta per noi un comportamento intollerabile”

Giovedì l’assemblea dei lavoratori

L’iniziativa legale del sindacato viaggerà in parallelo con il coinvolgimento diretto del personale. Per giovedì 16 luglio è stata infatti convocata un’assemblea generale dei lavoratori del Comune di Messina e della Città Metropolitana. L’incontro servirà a fare chiarezza sullo stato dell’arte e a fare il punto sulle indennità legate al salario di funzionamento, come turnazioni, reperibilità e turni festivi o domenicali. Bicchieri ha concluso: “Riteniamo fondamentale che i lavoratori conoscano i fatti, gli atti e le reali conseguenze delle scelte dell’Amministrazione”. La segretaria ha spiegato che la CISL FP continuerà a utilizzare ogni strumento a disposizione – dal dialogo fermo alle vie legali – per tutelare i diritti economici e contrattuali dei dipendenti pubblici.