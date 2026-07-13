Sicilia, verso i +40 gradi. Come difendersi dal caldo a Messina

Quando arriverà il picco di calore. La mappa di piscine e aree verdi in città. Come difendersi

Il caldo comincia a fare sul serio in Sicilia ed è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Il picco di calore è atteso tra mercoledì 15 e venerdì 17 luglio, con temperature attese oltre i 40 gradi. In alcune zone la colonnina di mercurio oscillerà probabilmente tra i 43 e i 44 gradi ma per le conferme dovremmo attendere le prossime ore. In questo articolo il nostro meteorologo Daniele Ingemi delinea le tendenze per la settimana.

Verso l’ordinanza copri fuoco?

Intanto Protezione Civile e egli altri enti delegati si preparano a far fronte ad eventuali picchi estremi e situazioni di emergenza. A livello regionale è al vaglio l’ipotesi di varare ordinanze-coprifuoco a tutela dei più fragili, per evitare l’esposizione nelle ore di maggiore calura. I maggiori rischi sono possibili per chi abita nelle città e in particolare quelle come Messina, dove le notti sono tropicali e l’umidità contribuisce ad aumentare la sensazione di oppressione.

Caldo, chi deve stare più attento

Le Asp hanno attivato il piano d’emergenza, operativo dal 15 giugno fino al 15 settembre, per avere maggiori risorse a disposizione nei presidi di prima emergenza e h24. I fari sono accesi su soggetti fragili, anziani, malati cronici, cardiopatici, diabetici e bambini. Il piano prevede l’incentivazione di strumenti che consentano l’accesso a informazioni utili come la mappa dei servizi territoriali e le raccomandazioni contro i colpi di calore.

Messina, dove cercare refrigerio: piscine e aree verdi ombreggiate aperte

A Messina, per chi resta in città e non può andare a mare, il consiglio è cercare di evitare di uscire nelle ore più calde, in particolare quelle centrali della giornata, avere sempre a disposizione dell’acqua fredda e, se possibile, tenersi all’ombra. Sono diverse le aree verdi di centro città dove trovare un poco di refrigerio, come Villa Mazzini, Villa Sabin e Villa Dante dove è attiva anche la piscina. Per le informazioni utili e le modalità di accesso è possibile consultare il sito di Messina Social City o rivolgersi agli operatori.