REGGIO CALABRIA – Si torna in Aula a Palazzo San Giorgio alle 9 del 28 luglio per la sessione di bilancio.

In Consiglio comunale si tratterà dunque del Dup (il Documento unico di programmazione, che del bilancio costituisce l’ossatura), del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 e dei riequilibri di bilancio.

In caso la seduta andasse deserta, l’Assemblea sarà tenuta alla stessa ora del giorno successivo in seconda convocazione.

