“Con Schifani tre anni di scandali e sprechi”: 23 deputati dell’Ars pronti alla mozione di sfiducia

venerdì 14 Novembre 2025 - 17:30

I gruppi di opposizione Pd, M5s e Controcorrente all'attacco del presidente della Regione Siciliana: "Ha riportato in vita il cuffarismo"

PALERMO – Sono 23 i deputati di Pd, M5s e Controcorrente pronti a a presentare la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. I gruppi di opposizione hanno lanciato da San Martino delle Scale un messaggio al governatore, accusato di essere “fuggito dalle sue responsabilità”. E di “aver riportato indietro la Sicilia con tre anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse”.

L’attacco a Schifani: “Mandiamolo a casa”

I tre gruppi, però, si sino rivolti anche a tutti gli altri parlamentari regionali: “Mandiamo un messaggio chiaro: è il momento di mandare a casa il governo Schifani, che ha riportato in vita il cuffarismo come metodo di governo in tutta la macchina regionale, a partire dalla sanità. Siamo a un punto di svolta cruciale: chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra; chi non la sosterrà, evidentemente, sceglierà di non farlo. È il momento della responsabilità e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione”.

