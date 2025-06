Concerti a Messina, Finocchiaro: “Disagi per Vasco? In tantissimi si sono divertiti”

L'assessore: "Sono orgoglioso della macchina organizzativa, in tanti ci fanno i complimenti. Criticità? Ovvie quando escono dallo stadio 40mila persone contemporaneamente"

MESSINA – A poche ore dal secondo dei due concerti di Vasco allo stadio Franco Scoglio, c’è un dibattito più aperto che mai. È quello tra chi ha ancora nel cuore e negli occhi l’esibizione del rocker di Zocca e chi è rimasto “spiazzato” dai disagi avuti nel tornare a casa. Già da domenica sera, migliaia di persone si sono ritrovate a fare i conti con la marea umana che è “scesa” dallo stadio lungo il torrente San Filippo, per raggiungere le navette. E poi con il traffico congestionato, vista la grande presenza di auto, mezzi a due ruote e, appunto, autobus.

Finocchiaro: “Disagi? Non siamo perfetti”

Sui gruppi Facebook, sui social in generale e sui giornali gli appelli e i racconti dei concerti a Messina sono stati tanti. C’è chi ha parlato dei problemi logisti del rientro a casa, chi dell’uscita dallo stadio troppo “ammassata” e chi di disagi per l’utilizzo dei bagni. Tutte questioni che sono state riportate all’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro. A margine della presentazione del Messina Street Fish, che si terrà dal 26 al 29 giugno a Capo Peloro, l’assessore ha spiegato: “Guai se non ci fosse un disagio perché vuol dire che saremmo perfetti e non saremmo esseri umani. La perfezione del non fare ritardare un autobus o congestionare una strada in situazioni simili non può esistere. Succede anche se c’è un normalissimo incidente stradale e lo sappiamo”.

L’assessore: “Disagio rappresentato da mosche bianche”

“Questo disagio – ha proseguito l’assessore – è stato rappresentato da qualcuno ma sono mosche bianche, probabilmente persone che non amano né le file né questo genere di eventi. Parliamo di 40mila persone, oltre al personale di servizio, con 350 pullman gestiti da tutta Italia. Abbiamo gestito 15mila persone che hanno attraversato lo Stretto e Atm le ha portate, senza tram, fino allo stadio, dalle 15.30 e fino all’inizio del concerto. Purtroppo o meno male, alla fine dei concerti, lo stadio si svuota contemporaneamente in un’ora e un quarto. Sono 40mila persone, è ovvio che ci sono elementi di criticità tra intasamenti, chi fa manovre spericolate e così via. Ma cosa vogliamo raccontarci? Abbiamo aperto la stagione con uno degli artisti più strepitosi del panorama internazionale”.

Concerti a Messina, per Vasco “tanta gente si è divertita”

E ancora: “Abbiamo avuto gente che si è divertita ai concerti. Sui social Messina esce come la capitale della musica. Ieri abbiamo parlato con i massimi esponenti di Live Nations che ci hanno fatto i complimenti per l’impianto, per come l’hanno trovato, per come vedono che stiamo lavorando per far crescere Messina, la sicurezza, i volontari. Voglio dire: se qualcuno sta dieci minuti in fila o anche mezzora meno male. Se il successo di una città dipende da questo, meno male che succede. Ci dispiace per chi soffre la mezzora in più ma ci sta tutto e succede in ogni parte d’Italia. Ricordo che un impianto come il nostro lo hanno solo Roma, Milano, Napoli e Bari. In tutta Italia sono 5 impianti e tra questi c’è Messina: cerchiamo di essere orgogliosi e portiamo il nome della nostra città in alto”.

Finocchiaro: “Orgoglioso della macchina organizzativa”

Poi uno sguardo ai prossimi concerti, in primis Cremonini in programma il 28 giugno. Finocchiaro ha difeso la macchina organizzativa: “Ci hanno fatto i complimenti perché in sostituzione del tram abbiamo dovuto pianificare queste sei navette da 24 metri per gestire tutto questo. Ma anche perché c’era Messinaservizi già impegnata a pulire mentre la gente usciva. Amam ha garantito l’ordine e il rinfresco a chi era in fila per entrare. La macchina dietro l’avvenimento deve rendere orgogliosa la città, perché oggi Messina ha la possibilità di organizzare questo evento. Poi è ovvio che tutto è possibile e perfettibile. Io sono stato in contatto costante con i responsabili di sicurezza e la questura. Abbiamo avuto le telecamere attive per tutto l’evento. Facciamo di tutto per garantire la massima sicurezza e far divertire le persone”.

Concerti a Messina: “Tutto è perfettibile”

Poi ha aggiunto: “Ovviamente tutto è perfettibile e se si evidenzia una criticità si rimedia. C’è stato un problema nei bagni perché c’è un surplus di gente quando ci sono i concerti, ma le squadre di manutentori erano già preparate a intervenire. Se c’è da aggiustare siamo pronti ad aggiustare. Ma lasciatemelo dire: io sono orgogliosissimo della macchina organizzativa, delle organizzazioni, delle istituzioni, di ogni figura che ha partecipato e della grande collaborazione che c’è stata”.

Il futuro: “Stadio già ‘sold out’ come artisti ne 2026”

Infine il futuro dei concerti a Messina con il Palarescifina in fase di grande crescita. Lì ci sarà anche Elodie a breve. Finocchiaro ha anticipato: “Il 2026 per lo stadio è già ‘sold out’ come artisti e abbiamo due prenotazioni per il 2027. Sta riscuotendo un successo incredibile anche il palazzetto. Noi abbiamo verificato che possiamo fare dei correttivi e possono tranquillamente aumentare la capienza a 7mila persone. Le produzioni lo sanno e già stanno correndo per dirci che interessano questi numeri. Pensiamo solo agli eventi? No. Ma è una parte di programmazione che rende attrattiva la città. Abbiamo dimostrato che siamo capaci di accogliere”. Sui nomi nessuno spoiler: “Neanche per scherzo”.