 Concerto di Ligabue, bus navetta per raggiungere il Palarescifina

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Redazione

Concerto di Ligabue, bus navetta per raggiungere il Palarescifina

mercoledì 14 Ottobre 2026 - 18:16

Il servizio di Atm che collegherà lo Zir al palazzetto

MESSINA – In occasione del concerto di oggi di Ligabue al Palarescifina, ATM ha attivato un servizio speciale. L’Azienda Trasporti ha messo a disposizione del pubblico i  bus navetta che collegheranno lo Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il palazzetto.

Il servizio navetta è attivo a partire dalle ore 18:00 e andrà avanti fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento sino al completo deflusso del pubblico. 

Il biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) ha un costo di 4 euro e si può acquistare tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite  tutti i parcometri dislocati in città; presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale,  nei punti vendita di Atm S.p.A.

ATM metterà inoltre a disposizione le navette a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio San Filippo e l’ingresso del Palarescifina.

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