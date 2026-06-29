 Olly a Messina nel 2027: "Dopo anni ce l'abbiamo fatta"

Olly a Messina nel 2027: “Dopo anni ce l’abbiamo fatta”

Gianluca Santisi

Olly a Messina nel 2027: “Dopo anni ce l’abbiamo fatta”

lunedì 29 Giugno 2026 - 20:32

L'annuncio del cantautore genovese su Instagram: appuntamento il 6 luglio allo stadio Franco Scoglio

MESSINA – Anche Messina entra nel calendario del primo tour negli stadi di Olly. L’annuncio è arrivato direttamente dall’artista attraverso il suo profilo Instagram, dove ha svelato le date della tournée estiva del 2027, confermando il concerto allo stadio Franco Scoglio in programma martedì 6 luglio 2027.

“Messina 6 luglio 2027. Dopo anni ce l’abbiamo fatta”, ha annunciato sul suo profilo Instagram il cantautore genovese, aggiungendo che “questo è l’ultimo stadio che uscirà nel tour del 2027”. I biglietti sono già disponibili.

Per Olly, reduce da una crescita repentina che lo ha portato a trionfare a Sanremo nel 2025 con “Balorda nostalgia” e a diventare uno dei protagonisti della nuova scena musicale italiana, si tratta di un ulteriore traguardo. Dopo il successo dei tour nei club e nei palazzetti e il tutto esaurito registrato negli appuntamenti live più recenti, adesso è pronto al debutto negli stadi con una tournée che attraverserà l’Italia.

Il tour prenderà il via l’11 giugno 2027 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, per poi fare tappa il 16 giugno all’Allianz Stadium di Torino, il 19 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 23 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 28 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 3 luglio allo Stadio San Nicola di Bari, il 6 luglio allo Stadio Franco Scoglio di Messina e, infine, il 10 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.

La scelta di Messina conferma il ruolo sempre più centrale dello stadio Franco Scoglio nel circuito dei grandi concerti nazionali. Negli ultimi anni l’impianto ha ospitato alcuni dei principali artisti italiani e continua ad attirare i grandi tour estivi, consolidando la città come uno dei punti di riferimento per la musica dal vivo nel Sud Italia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Trasforma il garage della nonna in un laboratorio di ceramica: l’impresa dell’artista Cristina Maimone VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED