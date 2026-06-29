Olly a Messina nel 2027: “Dopo anni ce l’abbiamo fatta”

L'annuncio del cantautore genovese su Instagram: appuntamento il 6 luglio allo stadio Franco Scoglio

MESSINA – Anche Messina entra nel calendario del primo tour negli stadi di Olly. L’annuncio è arrivato direttamente dall’artista attraverso il suo profilo Instagram, dove ha svelato le date della tournée estiva del 2027, confermando il concerto allo stadio Franco Scoglio in programma martedì 6 luglio 2027.

“Messina 6 luglio 2027. Dopo anni ce l’abbiamo fatta”, ha annunciato sul suo profilo Instagram il cantautore genovese, aggiungendo che “questo è l’ultimo stadio che uscirà nel tour del 2027”. I biglietti sono già disponibili.

Per Olly, reduce da una crescita repentina che lo ha portato a trionfare a Sanremo nel 2025 con “Balorda nostalgia” e a diventare uno dei protagonisti della nuova scena musicale italiana, si tratta di un ulteriore traguardo. Dopo il successo dei tour nei club e nei palazzetti e il tutto esaurito registrato negli appuntamenti live più recenti, adesso è pronto al debutto negli stadi con una tournée che attraverserà l’Italia.

Il tour prenderà il via l’11 giugno 2027 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, per poi fare tappa il 16 giugno all’Allianz Stadium di Torino, il 19 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 23 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 28 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 3 luglio allo Stadio San Nicola di Bari, il 6 luglio allo Stadio Franco Scoglio di Messina e, infine, il 10 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.

La scelta di Messina conferma il ruolo sempre più centrale dello stadio Franco Scoglio nel circuito dei grandi concerti nazionali. Negli ultimi anni l’impianto ha ospitato alcuni dei principali artisti italiani e continua ad attirare i grandi tour estivi, consolidando la città come uno dei punti di riferimento per la musica dal vivo nel Sud Italia.