Concorsi al Comune di Messina, da oggi via alle domande. Qui il link per iscriversi - Tempostretto

Sarà possibile farlo entro il 15 febbraio, ecco tutte le posizione ricercate

MESSINA – Parte il concorso pubblico per esami diretto alla selezione di 341 funzionari a tempo pieno e indeterminato. Per il sindaco Federico Basile è un impegno mantenuto: quello di avviare alla fine del 2022 la stagione dei concorsi al Comune di Messina. Così, ottenuto il via libera dalla Cosfel, Commissione della stabilità finanziaria degli enti locali, è stato ufficializzato l’atto amministrativo diretto alle nuove assunzioni. Si tratta della determina numero 11151 del 29 dicembre, con firma del neo direttore generale Salvo Puccio. Si procede così alla pubblicazione nelle sezioni “Amministrazione trasparente” e “Bandi e Concorsi” del sito internet istituzionale; gli estratti degli avvisi dei bandi di concorso sono pubblicati nella Gurs (Gazzetta ufficiale della Regione siciliana) Sezione concorsi del 30/12/2022.

Come fare per iscriversi

A partire da oggi sarà consentito ai candidati accedere alla pagina di iscrizione con le proprie credenziali Spid, per la compilazione della domanda di partecipazione, con scadenza alle 23.59 del 15 febbraio. La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere infatti redatta su modulo elettronico e presentata esclusivamente per via telematica su una piattaforma digitale mediante l’utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale. I candidati dovranno anche essere in possesso di posta elettronica certificata e versare un bonifico di dieci euro per ogni procedura alla quale s’intende partecipare.

I profili professionali richiesti

Clicca qui e vai sui singoli bandi per vedere i requisiti.

Categoria giuridica D1, profilo professionale di Funzionario Amministrativo n.79 unità di personale;

Categoria giuridica D1, profilo professionale di Funzionario Contabile n.25 unità di personale;

Categoria giuridica D1, profilo professionale di Funzionario Tecnico n.100 unità di personale;

Categoria giuridica D1, profilo professionale di Funzionario dell’Area di Vigilanza n.5 unità di

personale;

Categoria giuridica D1, profilo professionale di Avvocato n.5 unità di personale;

Categoria giuridica D1, profilo professionale di Funzionario Legale n.20 unità di personale;

Categoria giuridica C1, profilo professionale di Istruttore Amministrativo n.50 unità di personale;

Categoria giuridica C1, profilo professionale di Istruttore contabile n.7 unità di personale;

Categoria giuridica C1, profilo professionale di Istruttore Tecnico n.50 unità di personale.