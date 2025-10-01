 Condofuri. Furto di energia elettrica per 9 mila euro, denunciate due persone

Condofuri. Furto di energia elettrica per 9 mila euro, denunciate due persone

mercoledì 01 Ottobre 2025 - 16:48

Dai carabinieri è stata accertata l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete pubblica realizzato mediante bypass

CONDOFURI – militari della Stazione di Condofuri San Carlo hanno deferito in stato di libertà due soggetti con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.
L’attività è scaturita da un controllo ad un sito riconducibile ai due uomini dove i militari, coadiuvati da personale specializzato, hanno avuto modo di accertare l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete pubblica realizzato mediante bypass, in modo da eludere il regolare funzionamento del contatore, e previa alterazione del cavo di alimentazione, rinvenuto decorticato. Il danno stimato ai danni dell’ente erogatore si aggira attorno ai 9mila euro.

