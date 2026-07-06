“Condotta antisindacale del Comune di Messina”, ricorso al Tribunale

Fp Cgil chiede la rimozione del provedimento sulle progressioni economiche. E il risarcimento del danno ai dipendenti di Palazzo Zanca

MESSINA – La grana è quella dei differenziali stipendiali per le Peo, Progressioni economiche orizzontali, nel 2024. Con una “penalizzazione per 300 dipendenti del Comune di Messina, che perdono dai 50 ai 100 euro lordi mensili”. Nei giorni scorsi Fp (Funzione pubblica) Cgil ha presentato un ricorso al Tribunale di Messina, sezione del Lavoro, contro il Comune per “condotta antisindacale, con richiesta rimozione degli effetti e di risarcimento del danno”.

Con una nota precedente di quattro sigle sindacali, a essere criticata è stata la decisione, frutto di una determina del 28 maggio, “della dottoressa Rossana Carrubba. La segretaria generale e direttrice generale del Comune di Messina, oltre a non dare seguito a quanto già posto in essere con e graduatoria provvisoria, ha inteso interpretare e modificare unilateralmente i criteri che allo stato attuale risultano individuati e definiti”. Il tutto andando contro — secondo i rappresentanti di Fp Cigil, Uil Fp, Csa Ral e Sindacato italiano lavoratori polizia locale (Silpol) — al “corretto mantenimento delle relazioni sindacali”. Da qui lo stato agitazione dei lavoratori di Palazzo Zanca, con l’eventualità di procedere a uno sciopero.

Ultimo passo il ricorso da parte di Fp Cgil.

“La contrattazione con l’ex dg Puccio smentita dalla segretaria generale Carrubba”

Al centro della dialettica sindacale una progressione orizzontale risalente all’1 gennaio 2024, con una graduatoria con criteri meritocratici. Criteri, risorse e contingenti frutto di contrattazione con l’ex dg Salvo Puccio e che, per i sindacati, sono stati smentiti dalla dottoressa Carrubba. Un’assemblea a Palazzo Zanca, il 16 giugno, ha visto confermare l’intenzione di andare avanti nella rivendicazione lavorativa.

La foto è dell’assemblea a Palazzo Zanca del 16 giugno.

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