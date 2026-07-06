Messina. Screening oculistici gratuiti nella sede dell’Unione italiana ciechi

Il 13, 16 e 21 luglio, ecco come prenotarsi

Bastano pochi gesti semplici, ma spesso dimenticati, per proteggere la salute degli occhi soprattutto in estate ed evitare l’insorgere di malattie: indossare occhiali da sole certificati; proteggersi nelle ore più calde e ricordarsi di bere acqua. Sono i consigli di base della Campagna 2026 ‘La Prevenzione non va in vacanza’, anche quest’anno promossa in tutta Italia dalla sezione nazionale dell’Iapb Ets (l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

A Messina, la sede territoriale dell’Uici, organizza tre giornate di screening gratuiti per sensibilizzare e constatare lo stato di salute di tutti coloro che si recheranno nell’ambulatorio oculistico dell’Unione in via Santa Cecilia, 98. Si comincia lunedì 13 luglio, dalle ore 14 alle 17; poi giovedì 16 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17) e martedì 21 luglio dalle 9 alle 13.

Ad accogliere ed eseguire i controlli i medici specialisti dell’Uici di Messina, le oculiste Claudia Azzaro, Maria Briguglio e Laura De Luca, che si alterneranno nel corso delle giornate. Per prenotazioni contattare il numero 0902938637.

“‘La Prevenzione non va in vacanza’ è un’importante campagna non solo sanitaria, ma di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini. Anche quest’anno partecipiamo per contribuire a costruire attività di community care in città e nella nostra provincia”. Lo afferma Costantino Mollica, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina. “È importante – aggiunge il dirigente – proteggere gli occhi, in estate sole, vento e sabbia sono pericoli da non trascurare. La campagna ricorda quanto sia importante utilizzare occhiali da sole con marchio CE e filtro adeguato, eventualmente abbinati a un cappello con visiera, per proteggere gli occhi dal sole e dal vento”.

Altri consigli utili che non trascura l’edizione 2026 della ‘Prevenzione non va in vacanza’ sono: evitare di fissare il sole, una regola essenziale che vale tutto l’anno. Le lenti a contatto richiedono particolare attenzione, non devono mai essere bagnate da nessun tipo di acqua che non sia sterile. No, quindi, all’acqua di rubinetto, di mare, lago o piscina. Un ruolo chiave, poi, lo gioca l’idratazione, bere acqua regolarmente e anche l’alimentazione: Una dieta ricca di frutta e verdura fresche può avere effetti benefici. L’attività fisica va praticata evitando le ore più calde della giornata.

Il 12 agosto – ricorda il sito dell’Iapb – ci sarà un’eclissi solare. Per evitare danni alla vista, l’unico mezzo sicuro per l’osservazione diretta del fenomeno è usare degli appositi occhiali per eclissi certificati ISO 12312-2, evitando qualsiasi altra soluzione.