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La rubrica di Confedilizia Messina

Cedolare secca anche se a prendere casa in affitto è un’impresa

La decisione delle Sezioni Unite riguarda anche gli alloggi per dipendenti e collaboratori. Le ricadute per Messina e provincia.

Un albergo di Taormina che prende in affitto un appartamento per un dipendente stagionale. Un’impresa del comprensorio di Milazzo che cerca casa per un tecnico in trasferta. In entrambi i casi, il proprietario privato può scegliere la cedolare secca se l’immobile è effettivamente destinato ad abitazione e ricorrono gli altri requisiti di legge. A chiarirlo sono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 29947, depositata il 24 novembre 2026.

La cedolare secca è una scelta del proprietario. In pratica, sul canone di affitto paga un’imposta che sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali, oltre alle imposte di registro e di bollo sul contratto. Negli affitti abitativi a canone libero l’aliquota è del 21 per cento. Per esempio, con un affitto di 500 euro al mese, pari a 6.000 euro l’anno, la cedolare ammonta a 1.260 euro.

Il proprietario può esercitare l’opzione quando registra il contratto o, per un contratto già in corso, a partire da un’annualità successiva.

La Corte ha esaminato il caso di una proprietaria che aveva affittato alcuni appartamenti alla Luiss per alloggiare persone legate all’ateneo da rapporti di lavoro o di collaborazione. La Cassazione ha chiarito che il locatore deve essere una persona fisica che concede in affitto l’immobile al di fuori dell’esercizio di un’impresa, arte o professione e che l’unità deve avere un’effettiva destinazione abitativa. La cedolare è quindi possibile anche quando il contratto è firmato da una società, da un professionista o da un ente e ad abitare l’immobile sono dipendenti o collaboratori.

Per Messina e provincia la decisione tocca esigenze concrete. Nel capoluogo, l’Università e il Policlinico sono esempi di realtà attorno alle quali possono nascere richieste di alloggio per docenti, ricercatori e personale in mobilità. A Taormina e nelle Eolie la pronuncia interessa soprattutto le imprese turistiche che cercano case per i lavoratori stagionali. Nell’area tirrenica, da Milazzo a Barcellona Pozzo di Gotto, lo stesso principio può trovare applicazione per tecnici e personale assegnato temporaneamente a cantieri o a commesse.

Per i proprietari, poter valutare la cedolare anche in questi casi può rendere più semplice la scelta di mettere a reddito un appartamento oggi inutilizzato. Per le imprese, la disponibilità di un alloggio può fare la differenza quando occorre assumere personale da fuori provincia e la ricerca di una casa coincide con l’alta stagione. In concreto, conta che l’appartamento serva da abitazione a chi lavora sul territorio e che il contratto rispecchi tale utilizzo.

Le Sezioni Unite confermano la lettura sostenuta da Confedilizia sin dal 2011 e superano l’interpretazione restrittiva seguita dall’Agenzia delle Entrate. Come Confedilizia Messina – dichiara Sebastiano Maio, presidente dell’associazione messinese – chiediamo che l’Agenzia adegui rapidamente le proprie indicazioni, così che proprietari e operatori possano applicare il principio con criteri uniformi fin dalla registrazione dei contratti.

Il legatario risponde dei debiti condominiali del testatore?

Il legatario di un immobile risponde dei debiti condominiali del testatore nei confronti del condominio per l’anno in corso e per l’anno precedente, ai sensi dell’art. 63, secondo comma, disp. att. cod. civ., in via solidale con gli eredi, nei confronti dei quali ha, poi, diritto a rivalersi per quelli antecedenti al subentro nel diritto di proprietà.

Superbonus: credito di imposta fittizio e reato di truffa aggravata

“Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77, la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p., realizzata mediante la costituzione di un credito d’imposta fittizio e l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l’ulteriore cessione”.Così la Cassazione penale, sez. un., con sentenza n. 36525 del 16.10.2026.( da Confedilizia Notizie)–