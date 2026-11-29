Il pianista è stato protagonista di un concerto memorabile, ospite della stagione dell’Accademia Filarmonica a Messina

MESSINA – Il pianista Louis Lortie, già esibitosi in passato a Messina, è stato ancora grande protagonista di un concerto memorabile, ospite della stagione dell’Accademia Filarmonica, presentando al Palacultura, domenica u.s., un programma dal titolo “Il mondo poetico di Chopin”, autore del quale il pianista è un autentico specialista.

Un concerto di straordinario livello artistico, che avrebbe meritato il pubblico delle grandi occasioni, in una serata purtroppo compromessa delle infelici condizioni atmosferiche.

Lortie ha dedicato tutto il concerto a due forme molto frequentate dal musicista polacco: la Mazurka e la Polacca.

. La mazurka è una danza popolare, caratterizzata da un ritmo ternario, che ebbe origine in Polonia già nel ‘500 e si diffuse poi in tutta Europa. Il fatto che Chopin ne compose ben cinquantasette ci fa capire quanto il musicista polacco fosse legato alla sua terra. Le mazurke di Chopin sono caratterizzate alcune dall’elemento ritmico e da una impronta briosa e vivace, altre da una mesta e struggente malinconia, pur mantenendo il ritmo ternario. La composizione di Mazurke accompagnò il musicista polacco per tutta la sua vita, fino all’ulitima composizione, la Mazurka op. 68 n. 4, in fa minore, una triste melodia pervenutaci in forma quasi illegibile, dal momento che il maestro, sfinito dalla malattia, non riusciva più neanche a scrivere.

La Polacca è una danza tradizionale del paese nativo di Chopin, ma le polacche del grande musicista si trasformano in brani ove concentrare i suoi sentimenti più eroici, patriottici, ma anche i suoi sentimenti più poetici commoventi.

La “Grande polacca brillante, preceduta da un Andante spianato”, con la quale è iniziato il concerto, fu scritta da Chopin per pianoforte e orchestra (l’Andante spianato per piano solo, composto alcuni anni dopo la polacca), ma spesso eseguita solo al pianoforte, essendo il ruolo dell’orchestra abbastanza marginale. Si tratta di un brano impegnativo, ove allo splendido e ispirato Andante segue una Polacca dal carattere virtuosistico e brillante, di notevole lunghezza e difficoltà esecutiva.

Hanno fatto seguito le tre Mazurke op. 59, tre brevi brani per i quali il critico Belotti ha parlato di “Mazurka poema lirico” mentre altri le hanno trovate carenti di quella freschezza di ispirazione propria dei capolavori di Chopin.

La prima parte del concerto si è conclusa con l’esecuzione della Polacca op. 44 in fa diesis minore.

Questa Polacca presenta sia l’aspetto travolgente della polacca chopiniana, che da danza folkloristica diventa potente mezzo espressivo per celebrare la sua patria, sia l’aspetto di profonda malinconia, nel Trio inserito a metà del capolavoro, preceduto a sua volta da un tema marziale che ricorda una cavalcata. Splendide e indimenticabili le battute conclusive, uno spegnersi desolato e lacerante.

La seconda parte del concerto è iniziata con l’esecuzione della Polacca in do diesis minore, la prima delle due polacche dell’op. 26.

La polacca presenta sia l’aspetto eroico ed impetuoso, presente nel suo incipit, sia quello melodico e intimista di cui è intriso il secondo episodio, eseguito con sublime sensibilità da Lortie.

Delle quattro Mazurke op. 24, eseguite successivamente, si distingue la quarta, per le sue ricchezze armoniche e melodiche, sicuramente una delle più complesse e riuscite Mazurke di Chopin.

Il concerto ha concluso in bellezza con uno dei sommi capolavori del compositore polacco: la Polonaise-Fantasie op. 61 in la bemolle maggiore.

Si tratta dell’ultima polacca, l’ultimo monumento eretto alla propria patria da Fryderyk Chopin. È una composizione al di fuori di ogni schema, di una tale libertà formale che lo stesso Chopin fu a lungo indeciso sul titolo da assegnarle. Nella Polacca Fantasia, ricca di temi, alcuni fra i più belli e toccanti di Chopin, prevale, rispetto alle precedenti polacche, nettamente l’elemento lirico su quello eroico, e anche lo splendido finale, in cui uno dei temi fondamentali del brano si fa finalmente eroico e liberatorio, alla fine ripiega sommessamente decrescendo, salvo il “fortissimo” dell’ultimo accordo.

L’esecuzione di Chopin da parte di Louis Lortie conferma che siamo di fronte ad uno dei migliori interpreti in circolazione del pianismo del polacco; profondità di espressione, esecuzione mai esagerata del ”rubato”, capacità di esaltare i contrasti fra i momenti epici e quelli preminentemente lirici, e di mettere in rilievo ogni singola nota, ogni accento. Interpretazione mirabile, assai personale, ma sempre composta ed elegante, che ha entusiasmato il pubblico presente, che gli ha tributato fragorosi applausi.

Due straordinari bis di Chopin, eseguiti impeccabilmente: lo Studio n. 1 dell’op. 25, del quale sono rimaste celebri le parole di Schumann, che lo paragonò ad un’”arpa eolia capace di ogni tonalità”, per concludere “….Di simili cose non si può parlare, ed ogni lode sarebbe insufficiente”, e lo Studio op. 10 n. 4, di notevole difficoltà tecnica per via del movimento rapido che interessa le due mani.