L’ultima tappa della tre giorni ospitata negli spazi del Monte di Pietà

MESSINA – Gran finale per la seconda edizione di Stretto DiVino, l’evento coorganizzato da Ecopromotion ed Eventivamente per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali e offrire al pubblico un’occasione di incontro diretto con produttori, cantine e realtà del comparto agroalimentare messinese. Questa sera, a partire dalle 19, l’ultima tappa della tre giorni ospitata nei suggestivi spazi del Monte di Pietà.

Protagonisti assoluti i tre vini Doc Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari e le 15 cantine vinicole. “Tanti i visitatori che hanno scelto di lasciarsi trasportare da un itinerario di degustazione da vicino vitigni, storie e peculiarità delle produzioni enologiche locali, attraverso il racconto di chi ogni giorno lavora per valorizzarle. Accanto al vino, le eccellenze gastronomiche dei Nebrodi e delle Isole Eolie. Dalla provola al maiorchino, passando per i capperi e il miele di Ape Nera Sicula, spazio a sapori autentici, espressione di tradizioni artigianali e di un patrimonio agroalimentare che rappresenta uno dei punti di forza dell’area metropolitana messinese”, fanno sapere gli organizzatori.

“Grande apprezzamento da parte del pubblico per le specialità tipiche, dolci e salate, della panificazione locale proposte in abbinamento ai vini da Assopanificatori, verticale di Confesercenti. Presenti: Francesco Arena, Natale Laganà, Stello Santamaria e Stefano e Davide Ferro. Il percorso di degustazione delle 15 cantine e delle specialità gastronomiche è accessibile attraverso un ticket dedicato, prenotabile anche sul sito ufficiale www.strettodivino.it. Alle 19.30 la terza e ultima delle masterclass organizzate e gestite dall’Associazione Italiana Sommelier (AIS): “Tra Sole e Sale: i Vini delle Isole Eolie Malvasia delle Lipari DOC e non solo”. Un momento di approfondimento e formazione pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta dei vini e delle loro caratteristiche, attraverso esperienze guidate da professionisti del settore. La partecipazione alle masterclass è possibile con prenotazione e ticket separati rispetto al percorso di degustazione”.

A rendere ancora più calda l’atmosfera la musica dal vivo della “Rigano band”.

IL PROGRAMMA DELLE MASTERCLASS

Domenica 29 novembre 2026 – 19.30

Tra Sole e Sale: i Vini delle Isole Eolie

Malvasia delle Lipari DOC e non solo.

Il Ticket Masterclass si acquista online su www.strettodivino.it

GLI ORARI D’APERTURA

Stretto DiVINO, Monte di Pietà, via XXIV Maggio – Messina

Domenica 29 novembre: dalle 19 alle 23

Ticket degustazione e masterclass: prenotazioni su www.strettodivino.it

L’iniziativa è patrocinata dal Masaf – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dalla Città Metropolitana di Messina, dal Comune di Messina, da Confesercenti Area Metropolitana di Messina, dall’Associazione Italiana Sommelier (AIS), da Assopanificatori, da Atm e da Messina Servizi.