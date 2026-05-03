Confedilizia Messina incontra i candidati sindaco: il calendario degli appuntamenti

La serie di incontri avrà come tema centrale la proprietà immobiliare: ecco dove e quando.

MESSINA – In una realtà come quella messinese, dove oltre il 70% delle famiglie vive in una casa di proprietà, la gestione del patrimonio edilizio rappresenta l’asse portante della stabilità sociale ed economica della città. Con questo spirito di partecipazione civica, Confedilizia Messina annuncia l’avvio del ciclo di incontri “Confedilizia incontra i candidati sindaco: proprietà immobiliare, città, sviluppo”.

L’iniziativa, con la partecipazione di Sebastiano Maio, presidente di Confedilizia Messina e Confedilizia Sicilia, vedrà i principali candidati al servizio della città confrontarsi in un dialogo aperto con la proprietà edilizia, moderato dalla giornalista Francesca Stornante.

Il ciclo di incontri nasce dalla necessità di offrire ai cittadini, ai proprietari e ai professionisti un’occasione per conoscere nel dettaglio le proposte programmatiche dei candidati su dossier fondamentali: fiscalità locale (IMU e TARI), affitti, qualità dell’abitare, semplificazione delle procedure urbanistiche, mobilità urbana, fino ai grandi progetti di risanamento e rigenerazione urbana che interessano i quartieri di Messina. Al centro del dibattito vi sarà la volontà di individuare proposte e soluzioni concrete per valorizzare l’immobiliare residenziale e commerciale, trasformandolo in una leva per il decoro urbano e la crescita economica di Messina.

Maio: “La proprietà immobiliare è la storia delle famiglie”

“La proprietà immobiliare a Messina non è solo un patrimonio economico, ma rappresenta i sacrifici e la storia delle nostre famiglie,” dichiara Sebastiano Maio. “Con questi incontri, desideriamo promuovere un confronto che metta al centro i bisogni dei cittadini proprietari. Il nostro auspicio è che la futura amministrazione punti su una fiscalità locale equilibrata, sulla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e su procedure burocratiche snelle che agevolino chi vuole prendersi cura della propria casa e dei propri locali commerciali. Siamo convinti che la qualità della vita a Messina passi necessariamente dalla tutela e dal rilancio del suo immenso patrimonio immobiliare.”

Gli incontri si terranno presso la sede di Confedilizia Messina, in Via dei Mille 192. Il confronto è aperto previa conferma della presenza per ragioni organizzative. Per partecipare è necessario richiedere l’accredito inviando una comunicazione all’indirizzo email: confediliziamessina@gmail.com – / WhatsApp: 090 2408533

Il calendario degli appuntamenti

Martedì 5 Maggio, ore 17:30 – Federico Basile

Federico Basile Martedì 12 Maggio, ore 18:00 – Antonella Russo

Antonella Russo Mercoledì 13 Maggio, ore 18:00 – Marcello Scurria

Marcello Scurria Giovedì 14 Maggio, ore 18:30 – Gaetano Sciacca

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