 Scurria: "Da Siracusano e Previti 300mila euro per le imprese a Messina"

Scurria: “Da Siracusano e Previti 300mila euro per le imprese a Messina”

Redazione

Scurria: “Da Siracusano e Previti 300mila euro per le imprese a Messina”

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domenica 03 Maggio 2026 - 13:12

Elezioni 2026. Il candidato sindaco del centrodestra illustra il progetto "Strait" nel campo dell'innovazione tecnologica

MESSINA – Marcello Scurria illustra il suo programma. “Puntiamo su innovazione e impresa con Strait. Ovvero Sviluppo Territoriale, Ricerca, Accelerazione e Innovazione tecnologica per Messina. Un progetto promosso dalla vicesindaca Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, e dall’assessora designata Carlotta Previti. L’iniziativa prevede contributi a fondo perduto fino all’80%, con finanziamenti compresi tra 30 mila e 300 mila euro, destinati a startup e progetti ad alto potenziale nei settori commercio, turismo, servizi e software”.

“Vogliamo trasformare Messina in un polo attrattivo e competitivo”

“L’obiettivo – dichiara il candidato sindaco del centrodestra insieme alle assessore designate – è trasformare Messina in un polo attrattivo e competitivo, capace di trattenere talenti e attrarne di nuovi, rafforzando il ruolo strategico dello Stretto nel Mediterraneo. Strait si inserisce in un più ampio programma di rilancio economico che punta a rafforzare il collegamento tra scuola, università e sistema produttivo territoriale; sostenere la nascita e la crescita di startup innovative; accompagnare concretamente chi vuole fare impresa, con strumenti, servizi e percorsi dedicati”.

“Dal commercio di prossimità all’economia del mare, dall’artigianato alla filiera agro-biologica, il progetto mira a costruire un sistema integrato di sviluppo, capace di valorizzare le risorse del territorio e trasformarle in opportunità economiche sostenibili. Vogliamo creare le condizioni perché i giovani messinesi possano costruire il proprio futuro nella loro città, scommetteremo su di loro perché crediamo nei loro talenti”, concludono Scurria, Siracusano e Previti. Quest’ultima già vicesindaca e assessora nella Giunta De Luca e, per un breve periodo, assessora nella Giunta Basile.

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Un commento

  1. Muccalapuni72 3 Maggio 2026 14:01

    Siete dei grandi benefattori.. la città vi ringrazia

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