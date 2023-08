Consiglio comunale, dopo le ferie si riparte dagli impianti sportivi - Tempostretto

I consiglieri vogliono chiarezza su agibilità e condizioni strutturali

MESSINA – Dopo un paio di settimane di “ferie”, il Consiglio comunale si prepara a ripartire. Lo farà (dopo una sessione per debiti fuori bilancio) con un’adunanza aperta il prossimo 29 agosto, quando si tornerà a parlare di impianti sportivi dopo la richiesta di alcuni consiglieri, accolta dal presidente Nello Pergolizzi.

Il tema è: “Impianti sportivi della città di Messina: agibilità e condizioni strutturali alla luce degli adempimenti lavorativi per le iscrizioni ai campionati professionistici e non delle società sportive messinesi”. Per questo sono molti i messinesi interessati. I campionati sono ormai alle porte (soprattutto quelli di calcio) e fare chiarezza sul tema può essere fondamentale per l’intera città.