 Consorzio Autostrade Siciliane. Dopo gli ammanchi disposta la rotazione del personale addetto all'esazione

Consorzio Autostrade Siciliane. Dopo gli ammanchi disposta la rotazione del personale addetto all’esazione

Redazione

Consorzio Autostrade Siciliane. Dopo gli ammanchi disposta la rotazione del personale addetto all’esazione

martedì 16 Giugno 2026 - 08:37

L'obiettivo è prevenire che si ripeta quanto accaduto

Il presidente di Autostrade Siciliane ha disposto, con apposita direttiva del 15 giugno indirizzata alla struttura di gestione, una rotazione di tutto il personale consortile addetto all’esazione, e ciò a seguito di quanto emerso dalle indagini fatte dalla magistratura penale e dalla notifica del provvedimento di sospensione di cinque dipendenti.

La rotazione del personale è una misura prevista dal piano anticorruzione. L’obbiettivo è quello di tutelare il patrimonio della concessionaria e prevenire il ripetersi di condotte causative di danni in altre stazioni di uscita sulla A20 e sulla A18.

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