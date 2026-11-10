Consulta provinciale degli studenti di Messina, Alessandra Majolino nuova presidente

La studentessa del liceo Basile ha riportato 28 preferenze su 52. Vicepresidente sarà Giorgio Bensaia del liceo Archimede

MESSINA – Alessandra Majolino, studentessa del Liceo Artistico Basile, è la nuova Presidente della Consulta Provincial. All’Istituto “Verona Trento” di Messina si è tenuta la prima assemblea plenaria della Consulta, organismo che riunisce i rappresentanti della Consulta di tutte le scuole della provincia, dai Nebrodi fino alla Jonica, città e isole comprese.

Durante la giornata si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione del nuovo presidente per l’anno 2026/2027, massima carica rappresentativa della popolazione studentesca provinciale. L’esito delle urne ha decretato l’elezione di Alessandra Majolino, rappresentante d’istituto e di Consulta del Liceo Basile ed esponente dell’associazione Morgana, con 28 preferenze su 52.

Il vicepresidente sarà Giorgio Bensaia del Liceo “Archimede” di Messina, secondo con 12 preferenze. A completare il quadro elettorale, Christian Mangano dell’Istituto “Verona Trento” ha ottenuto 7 preferenze e Irene Sergi, vicina alla Rete degli Studenti e studentessa dell’Istituto “Impallomeni” di Milazzo, ne ha ottenute 5.

“Accolgo questo risultato con grande senso di responsabilità, consapevole che rappresentare gli studenti dell’intera provincia di Messina significa farsi carico delle loro esigenze, delle loro aspirazioni e, soprattutto, delle battaglie che ogni giorno animano le nostre scuole. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno dato fiducia e l’Associazione Morgana per il sostegno e il supporto”, ha dichiarato la neo presidente.

“Trasformare le istanze degli studenti in risultati tangibili”

“Credo che la Consulta Provinciale – ha aggiunto Alessandra Majolino – debba essere molto più di un semplice organo di rappresentanza: deve diventare uno spazio di partecipazione, confronto e soprattutto azione, capace di trasformare le istanze degli studenti in proposte e risultati tangibili. Dall’edilizia scolastica ai trasporti, dal diritto allo studio alle opportunità formative, sono tante le sfide che meritano attenzione e impegno costante. La priorità sarà quella di costruire una Consulta realmente presente, che sappia coinvolgere tutte le realtà scolastiche del territorio, senza lasciare indietro nessuno. Dalle comunità dei Nebrodi alle Isole Eolie, dalla Riviera Jonica a quella Tirrenica, ogni istituto dovrà sentirsi parte di un unico progetto provinciale. La distanza geografica non può e non deve diventare distanza dalla rappresentanza e dalla politica studentesca. Questa sarà la direzione del nostro mandato: non la Consulta del singolo ma una Consulta, capace di dare spazio, voce e agibilità a tutti gli studenti”.