 Trasporto gratuito per disabili, Atm e Comune: "Non venite agli sportelli per il rilascio"

Trasporto gratuito per disabili, Atm e Comune: “Non venite agli sportelli per il rilascio”

Gianluca Santisi

Trasporto gratuito per disabili, Atm e Comune: “Non venite agli sportelli per il rilascio”

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martedì 10 Novembre 2026 - 08:00

La precisazione dopo che numerosi cittadini avevano chiesto informazioni: "Le procedure sono in fase di definizione"

MESSINA – Comune e Atm sono dovuti intervenire con una nota congiunta per fornire alcuni chiarimenti in merito al rilascio degli abbonamenti gratuiti al servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano destinati ai cittadini residenti nel territorio comunale in possesso della Carta Europea della Disabilità (Disability Card). “A seguito dell’approvazione della Delibera n. 777 del 5 novembre 2026, avente a oggetto l’atto di indirizzo per l’attivazione dell’agevolazione – spiegano ATM e Comune – numerosi cittadini si stanno rivolgendo agli sportelli di ATM per chiedere informazioni e presentare le relative istanze”.

L’Amministrazione comunale e la governance di ATM precisano che allo stato attuale non è ancora possibile presentare domanda per ottenere l’abbonamento gratuito e invitano la cittadinanza interessata a non recarsi presso gli sportelli dell’Azienda Trasporti.

“Le procedure per la richiesta e il rilascio dei titoli di viaggio agevolati non sono ancora operative. Sono attualmente in corso le attività necessarie alla definizione dei criteri, dei requisiti e delle modalità operative per accedere al beneficio, in modo da garantire una gestione chiara e ordinata delle richieste”, spiegano Comune e ATM.

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