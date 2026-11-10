Voragine nel torrente Annunziata, dopo la betoniera sprofondata sale la polemica politica

Il crollo dell'automezzo nel cantiere riaccende l'allarme sicurezza nel rione della zona nord

Il cedimento del terreno che nella tarda mattinata di ieri ha fatto precipitare una betoniera nell’alveo del torrente Annunziata apre uno scontro politico frontale a Palazzo Zanca. L’incidente, avvenuto nell’area dei lavori in corso, ha immediatamente mobilitato i gruppi di opposizione, spingendo il Partito Democratico e Fratelli d’Italia a chiedere interventi strutturali non più rinviabili per l’incolumità dei residenti di un’area che conta oltre ventimila abitanti, scuole, parrocchie e il polo universitario.

L’affondo del Partito Democratico e l’interrogazione al sindaco Basile

Il capogruppo del PD Alessandro Russo parla apertamente di “emergenza della città”, bocciando senza appello le soluzioni tampone adottate finora dall’amministrazione. “Non si può certo più procedere con interventi tampone, con cantieri limitati e con opere non strutturali e complessive”, avverte il consigliere democratico, che punta il dito contro i cantieri legati ai recenti scavi.

Al centro dell’iniziativa del PD c’è una specifica richiesta di chiarimenti rivolta al sindaco Basile: “Presenterò in queste ore una urgente interrogazione al sindaco Basile per capire in maniera chiara e dimostrabile se i lavori di passaggio dei cavi del grande elettrodotto Terna sotto l’intero viale Annunziata negli scorsi mesi non abbiano compromesso l’equilibrio statico delle spallette e del sottosuolo del viale”.

L’esponente dem rimarca la necessità di stanziare fondi veri nel prossimo bilancio 2027: “Servono ingenti finanziamenti da parte dell’Amministrazione e in vista del bilancio 2027 Basile e la Giunta devono individuare risorse consistenti per la vera e complessiva messa in sicurezza del viale e del torrente Annunziata”. Se ciò non dovesse avvenire, il gruppo consiliare è pronto a dare battaglia in aula: “Ci impegneremo come gruppo, diversamente, in emendamenti d’aula per definanziare opere o attività non utili e necessarie e stornare quelle risorse all’urgenza dell’Annunziata”.

Fratelli d’Italia chiede l’intervento della Prefettura

Sulla stessa lunghezza d’onda si muove Fratelli d’Italia. Il circolo territoriale “Messina Centro Storico”, attraverso il presidente Dino Melluso e il coordinatore Andrea Fiore, interviene duramente sull’accaduto sottolineando come il cedimento odierno non rappresenti un caso isolato.

“Pur esprimendo vivo sollievo per l’assenza di feriti, il grave episodio in parola non costituisce, purtroppo, un evento isolato ma fa seguito a un analogo cedimento della sede stradale, già registratosi nel mese di luglio scorso in corrispondenza di uno degli incroci del medesimo Viale”, denunciano i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni.

Di fronte al ripetersi di voragini e cedimenti nella sede stradale, Fratelli d’Italia alza il livello istituzionale dell’attenzione: “La sussistenza di tali circostanze impone, a parere dello scrivente circolo, la convocazione urgente ed indifferibile di un tavolo istituzionale presso la Prefettura, affinché vengano messe in capo tutte le misure necessarie al fine di valutare le condizioni di sicurezza di siffatto tratto di territorio, a salvaguardia della intera comunità cittadina della zona”.

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