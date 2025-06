Continua incontrastato il dominio dell’anticiclone africano, ci attende un altro weekend di afa

Temperature elevate ancora a lungo

Come avevamo previsto in questo articolo, della settimana scorsa, l’estate ha scaldato i motori, con l’insediamento dell’anticiclone africano che per la prima volta, dall’inizio del 2025, ha spinto i termometri sopra la soglia dei +30°C in città, e oltre +35°C in provincia. In questa settimana la persistenza dell’anticiclone africano ha mantenuto le temperature su valori di circa +3°C +4°C superiori alla media. Inoltre negli ultimi giorni, complici le brezze da Nord dal Tirreno, nei bassi strati si è accumulata parecchia umidità, con punte che hanno raggiunto l’80-90%. Solo ieri a Messina in pieno giorno si registravano valori di +28°C +29°C, con circa il 70% di umidità, che hanno prodotto un notevole effetto afa. Le velature e il cielo biancastro, invece, erano legati all’enorme quantità di fumo proveniente niente meno che dal Canada, dove da settimane stanno divampando enormi incendi, come visto in questo articolo. Anche nel weekend l’alta pressione africana garantirà tempo stabile e soleggiato, con clima afoso, in parte mitigato dal soffio delle brezze. Nella giornata di domenica i massimi del promontorio anticiclonico africano si stabiliranno vicino la Sicilia, causando forti subsidenze (moti discendenti tipici dell’alta pressione) che potranno inibire il soffio delle brezze, anche sullo Stretto.

Sabato 14 giugno 2025

Giornata calda e soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti velato. La calura lungo lo Stretto di Messina sarà mitigata, solo in parte, dall’azione del vento da Nord che ogni giorno si incanala lungo il braccio di mare fra Messina e Reggio Calabria. Le temperature massime raggiungeranno i +29°C +30°C, mentre la sera non si scenderà al di sotto dei +23°C +24°C (inizio delle notti tropicali). Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi, poco mosso lo Stretto.

Domenica 15 giugno 2025

Un ulteriore aumento della pressione atmosferica in quota rafforzerà l’alta pressione africana, assicurando una giornata festiva all’insegna del solleone ovunque. Durante la giornata le forti subsidenze (moti discendenti tipici dell’alta pressione) potranno inibire il soffio delle brezze, anche sullo Stretto, creando in serata estese bonacce che faranno aumentare ulteriormente l’umidità. Le temperature massime raggiungeranno i +29°C +30°C, mentre la sera non si scenderà al di sotto dei +24°C. Mari quasi calmi, condizioni ideali per le attività da diporto sulle nostre coste.

Tendenza per la prossima settimana

La stabilità continuerà a persistere a lungo, anche se fra martedì e mercoledì non si potrà del tutto escludere qualche improvviso e localizzato temporale di calore sui monti dell’entroterra. Da sottolineare come l’anticiclone delle Azzorre, il vero protagonista dell’estate mediterranea, continuerà a mantenersi fuori dal Mediterraneo, sbilanciato più verso le Bermuda che l’Europa occidentale. Ciò agevolerà le scorribande dell’anticiclone africano, che ormai dagli anni 2000 sta condizionando sempre più pesantemente l’estate sul Mare Nostrum.