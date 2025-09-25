Contro il genocidio dei palestinesi e al fianco della Flotilla

Come ricorda Cacciari, Gaza rivela "la catastrofe culturale del nostro mondo". E non ci possono essere dubbi. O dalla parte della pace o a favore dei carnefici

di Marco Olivieri

Sono giorni difficili e sono troppe le reticenze, le ambiguità, le complicità dell’Occidente. Diciamo basta ai silenzi e alle ambiguità sul genocidio della popolazione palestinese, da parte del governo israeliano di Netanyahu, dopo anni d’ingiustizie e apartheid. E la provocazione politica di Global Sumud Flotilla, sotto attacco di droni e granate, nel suo viaggio umanitario, serve a smascherare quanto poco abbiano fatto le democrazie per scongiurare questo crimine contro l’umanità.

Noi a tutto questo diciamo “no” e, lo ribadiamo, siamo a favore della pace, della diplomazia e della politica (dove siete?) di alto livello, dei palestinesi vittime dell’orrore, ma anche degli ostaggi israeliani di Hamas e di tutte le vittime innocenti da qualunque parte provengano. Ma non possiamo tacere: alle sopraffazioni del passato si aggiungono le pulizie etniche (chi ricorda Srebrenica?) di oggi. E il mondo è governato da chi vuole svuotare di ogni senso la parola democrazia.

Per questo bisogna schierarsi. E non ci possono essere dubbi. O dalla parte della pace e dei civili palestinesi o a favore dei carnefici e di chi vende armi. E utilizza i terroristi di Hamas come alibi per chiudere gli occhi di fronte all’orrore.

Cacciari: “Gaza è una catastrofe culturale del nostro mondo”

In questo periodo ci hanno colpito le parole chiare del filosofo Massimo Cacciari. Su Youtube potete rivedere i suoi interventi a “Otto e mezzo”, in tv, e in altre iniziative. Questa la sua riflessione, ripresa dal giornalista Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook: “A Gaza assistiamo alla catastrofe di ogni elementare principio di diritto. Ci siamo riempiti la bocca di diritti umani per generazioni, noi con i nostri valori occidentali, e qui per la prima volta forse nella storia assistiamo a un esercito che combatte direttamente i civili. Dei civili in fuga che vengono massacrati. È il crollo di ogni principio minimo di diritto, neanche di diritti umani, ma di diritto internazionale. Assistiamo a una catastrofe culturale del nostro mondo. Volete che, rispetto a un problema di questo genere, io vada a commentare questi poveretti europei, che fingono di avere un’autonomia, che fingono di avere un potere reale, che fingono di contare ancora qualcosa? Ma scherziamo?”.

Continua Cacciari: “Lasciamola strombazzare (Giorgia Meloni, n.d.r.) in pace, mi cade la lingua. Di fronte a sciagure di questo genere che devastano o dovrebbero devastare ogni persona dotata di cuore e di mente, soffrendo la propria impotenza totale di fronte a questa catastrofe, vuole che mi avanzi la lingua per parlare del comizio della presidente Meloni?”.

“Una guerra contro i civili”

E ancora: “La diversità sostanziale rispetto a tutte le violazioni dei diritti umani che si sono succedute, malgrado le nostre chiacchiere sui valori occidentali, è il venir meno di un principio che sembrava inviolabile. Anche nella sciagurata guerra in Ucraina sono due eserciti che si confrontano. Qui invece è un esercito che bombarda e massacra colonne di profughi, bambini e donne. Una guerra contro i civili: questo è un salto qualitativo pazzesco, ma ce ne vogliamo rendere conto o no?”.

La catastrofe tra dittatori, potenze economiche e fragili democrazie

Così come di recente, in un confronto con Gianni Cuperlo, da recuperare su Youtube, Cacciari metteva in risalto il dominio mondiale di un capitalismo senza regole ed etica, sull’attacco israeliano ci fa vedere l’abisso in cui siamo precipitati. mondo su misura delle potenze economiche globalizzate e dei grandi affaristi, dei dittatori e di chi ha pulsioni autoritarie. Come abbiamo già evidenziato, viviamo in un mondo su misura delle potenze economiche globalizzate e dei grandi affaristi, dei dittatori e di chi ha pulsioni autoritarie. E le democrazie vacillano sempre di più. Da questa catrastrofe occorre ripartire.

Articoli correlati